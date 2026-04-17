紫菜竟藏重金屬超標陷阱？營養師警告長期吃恐傷腎傷腦 附3招安心選購貼士

紫菜向來是不少人喜愛的零食，但原來可能暗藏重金屬超標的陷阱？有營養師警告，若長期攝取受污染的紫菜，可能為身體帶來4大健康影響，包括腎臟和腦部。究竟如何選購才能食得安心？

紫菜竟藏重金屬超標陷阱？營養師警告長期吃恐傷腎傷腦

營養師高敏敏在Facebook專頁發文指，紫菜屬於海藻類食物，在海水中生長及吸收營養與礦物質的同時，亦可能一併吸附環境中的污染物，例如鎘、無機砷、鉛等重金屬。吸附量的多寡，往往與其生長海域及加工方式息息相關。重金屬進入人體後，難以被快速代謝及排出體外；若長期且反覆地攝取，便可能會在體內慢慢累積，對身體多個系統造成沉重負擔：

紫菜藏重金屬 4大健康影響/3招安心選購紫菜方法

1. 增加腎臟負擔

腎臟是身體主要的排毒器官，若長期接觸重金屬，可能會令腎臟的代謝與排毒效率下降，加重其負擔。對於本身腎功能較弱的人士，影響將更為明顯。

2.骨骼支撐力減弱

部分重金屬會干擾人體對鈣質的吸收與利用，長遠而言，可能會影響骨骼健康與支撐力，長者或平時鈣質攝取不足的人士需特別留意。

3.影響皮膚狀態與心血管循環

體內累積重金屬可能會增加身體的氧化壓力，不僅會導致皮膚狀況變差，更會增加心血管循環系統的負擔，出現血液循環不佳等情況。

4.注意力下降

神經系統對部分重金屬較為敏感，若長期暴露其中，可能會影響專注力、反應力與學習表現。對於正處於成長期的兒童及青少年，更需嚴格把關紫菜的來源與攝取量。

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3招安心選購紫菜貼士 紫菜出現3大異常情況避免食用

高敏敏提醒，紫菜本身富含碘質，若過量攝取可能會影響甲狀腺功能，因此建議適量進食即可。為了讓大家吃得更安心，她分享了以下3招選購紫菜的實用貼士：

揀選信譽良好、標示清晰的品牌：購買有明確註明產地、原料來源與檢驗資訊的產品，食用時自然更有保障。 避免長期購買單一品牌：定期輪替食用不同品牌的紫菜，有助分散並降低重金屬在體內單一累積的風險。 留意氣味與外觀：若打開包裝後，發現紫菜帶有刺鼻的藥水味、異味或顏色異常，建議盡量避免食用。

資料來源：營養師高敏敏

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