眼藥水越用眼越紅？密密塗潤唇膏卻乾燥脫皮？頻繁使用7種非處方藥恐致反效果

眼藥水越用眼越紅？有專家警告，過度使用鼻塞噴霧、安眠藥和止痛藥等日常非處方藥可能會產生意想不到的負面影響，讓你陷入惡性循環，加劇原有問題。

眼藥水越用眼越紅？7種非處方藥頻繁使用恐致反效果

根據《Daily Mail》報導，皇家全科醫生學會主席、倫敦瑪麗皇后大學初級保健和衛生政策教授 Victoria Tzortziou Brown 坦言，不時會看到患者過度依賴非處方藥，使用頻率或使用時間都超過了建議，甚至導致患者需要就醫，以下是一些不應過量使用的非處方藥，大家不妨參考：

哪7種常見非處方藥，過度使用有反效果/產生依賴性？

1. 鼻塞噴霧

英國皇家藥學會 (RPS) 曾警告，過度使用鼻腔減充血噴霧劑的問題日益嚴重。當感冒、流感或鼻竇感染時，血管會發炎和腫脹，鼻塞噴霧通常含有鹽酸賽洛唑啉或羥甲唑啉，能透過收縮鼻腔內腫脹的血管，幫助緩解鼻塞。然而，如果連續使用超過1星期，這些噴霧劑會損害鼻腔內、有助於清除黏液並抵抗感染的細小毛狀結構，從而增加鼻竇疾病的風險。

全科醫生Helen Wall解釋，一些減充血劑中的藥物導致血管收縮，反覆使用藥物會降低藥效，當藥效過後，會出現反彈性血管擴張，血液湧入，導致發炎和腫脹，進而再次出現充血，形成惡性循環。通常感冒的第3到第5天會出現鼻塞，所以最好只用幾天，一旦症狀開始好轉就停用。皇家藥學會首席科學家 Amira Guirguis 教授說，如果認為自己已經產生依賴性，請諮詢藥劑師安排其他替代方案，包括生理食鹽水噴霧劑、薄荷醇類產品和蒸氣吸入。

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2. 眼藥水

Amira Guirguis 教授指出，用於消除過敏、眼睛乾澀或疲勞引起的眼部發紅的眼藥水，會導致反彈性紅眼（Rebound redness）。這些產品通常含有諸如萘甲唑啉（一種能收縮血管的減充血劑）之類的成分，它們的作用原理是收縮眼表血管以減輕發紅。但當效果消退後，血管會再次擴張，會導致發紅復發，然後反覆使用，形成惡性循環。與鼻塞噴霧一樣，這些產品會隨著重複使用而效果變弱，反彈效應導致眼睛看起來比使用前更紅。更令人擔憂的是，長期使用限制眼部血液流動和氧氣供應的眼藥水可能會導致慢性發紅、刺激和眼表發炎。

過度依賴眼藥水的警號包括需要每天多次滴眼、用藥數小時內就眼紅復發，或出現視力模糊、流淚等症狀，建議使用含有抗組織胺的眼藥水來治療過敏。

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3. 安眠藥

Guirguis指出，任何非處方助眠藥，包括含有鎮靜抗組織胺的Nytol，都可能導致過度依賴。這些產品通常一開始很有效，但之後會產生耐藥性，效果被削弱。但如果停止服用，狀況會變得更差，產生心理依賴，覺得沒有它們就睡不著。一些研究表明，非處方助眠藥甚至薰衣草膠囊都會產生鎮靜作用，頻繁使用會擾亂身體的自然睡眠機制，令身體無法自然調節生理時鐘，使睡眠問題更加嚴重。

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4. 潤唇膏

Helen Wall指，有些潤唇膏配方會形成惡性循環，讓人感覺需要塗抹更多。2024年發表在《皮膚與眼部毒理學》期列的研究發現，重複使用含有薄荷、薄荷醇、水楊酸、樟腦和酒精的潤唇膏都會刺激嘴唇，或去除嘴唇上的天然油脂。

這些成分會使刺激乾裂的嘴唇皮膚，使之更加乾燥、脫皮更嚴重。如果每30-60分鐘就習慣要搽潤唇膏，代表使用過度。建議使用凡士林、羊毛脂等成分簡單的產品，它們能在嘴唇上形成一層保護膜，持續數小時，鎖住水分，保持嘴唇滋潤。

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5. 止痛藥

Guirguis 教授解釋，經常服用非處方止痛藥，例如撲熱息痛或布洛芬，會導致「藥物過量性頭痛」（MOH）。大腦對疼痛訊號的敏感性會隨時間而增加，當藥效消退時，這種敏感性會引發新的頭痛，這往往會導致服用更多止痛藥、反覆頭痛的惡性循環。止痛藥每周不應服用超過2次，也不建議長期服用。不過，一旦減少或停止服用藥物，「藥物過量性頭痛」通常是可以逆轉的。

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6. 護手霜

Guirguis指，有些護手霜反而會加劇手部乾燥，而這通常最容易發生在有香味的產品上，因為其中的化學物質會使乾燥、皸裂的皮膚發炎和受到刺激。另外，標榜快速吸收的護手霜也有問題，因為難以形成有效保護膜，導致水分快速流失，因此需要頻繁補塗。

護手霜理應能保持手部滋潤2-4個小時，如果需要每隔1小時甚至更短的時間就補塗一次，顯然效果並不理想。建議改用質地更厚重、無香精、添加甘油、神經酰胺或乳木果油等成分的護手霜，有助於修復和保護皮膚屏障。

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7. 尼古丁替代療法

尼古丁替代療法產品，包括戒煙貼、戒煙糖和香口膠，旨在幫助人們戒煙。雖然它們避免了香煙中其他有害化學物質的侵害，但尼古丁本身仍然是一種刺激物。Helen Wall指出，無論是香煙還是尼古丁替代產品，長期攝取尼古丁會導致血壓升高、血管收縮，並可能引發心血管問題。這類產品通常使用6-9個月為限，如果1年後仍然依賴，則可能表明已經上癮了。建議請諮詢醫生，制定新的戒煙計畫。

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