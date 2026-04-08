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冷氣有異味、制冷差？專家教40分鐘洗冷氣 免受霉菌困擾 附自學3步驟

食用安全
更新時間：19:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-08 HKT

夏日將至，又是頻繁開冷氣的時候。不少人發現冷氣越吹越暖、甚至吹出異味，核心原因很可能是缺乏定期清潔。有日本專家分享，只要掌握正確方法，一般家庭用戶可自行清洗濾網及機身表面，但內部深層部件必須交由專業人士處理，用冷氣清潔噴霧又有無效呢？

洗冷氣｜不洗有無風險？自己可以在家洗？幾耐洗一次？

空調專家久田優美於日本家事網站分享，冷氣機若長期不清潔，會出現以下問題：

  • 吹出的風帶有霉味、臭味
  • 耗電量上升，電費增加
  • 制冷或制暖效果變差
  • 內部滋生霉菌，可能誘發過敏、咳嗽哮喘等健康問題
  • 滴水、故障，甚至縮短冷氣機壽命

冷氣機是家居必備的貴價家電，定時清潔可以確保其壽命更長、更耐用。根據各大冷氣機品牌的說明書，一般用戶可自行處理的範圍包括：

清潔項目 自行清洗 建議清洗頻率
隔塵網 可以 每2星期至1個月一次
機身表面及出風口 可以 每2星期至1個月一次
內部風扇、熱交換器（散熱片） 不可以 每1至2年一次

專家提醒，隔塵網可以先用吸塵機吸走表面灰塵，再用水沖洗。如果太耐沒洗，可以用少量中性洗潔精加水稀釋，配合軟毛刷輕擦，然後徹底過水晾乾。

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洗冷氣｜簡單3步清洗 只需40分鐘

即使從未洗過冷氣，跟着以下步驟，約40分鐘即可完成基本清潔。要準備好以下工具：

  • 抺布或除塵掃
  • 吸塵機
  • 軟毛刷（舊牙刷亦可）
  • 毛巾兩條
  • 少量中性洗潔精（稀釋用）

    第1步：洗隔塵網（約20分鐘）

      步驟：

      1. 拔掉電源插頭，防止漏電意外。
      2. 抹走機頂積塵，用除塵掃或乾布輕輕掃走，避免灰塵飛揚起。
      3. 參考說明書並打開面蓋，一般只需輕輕拉起面蓋底部兩側。
      4. 可使用吸塵機吸走濾網表面灰塵，如果濾網不太髒可跳過這步驟。
      5. 拆下濾網，慢慢抽出，小心灰塵散落。
      6. 用花灑沖洗，要由濾網背面（向機內的一面）沖向正面，才能將塵埃推出。
      7. 殘留灰塵/污漬用稀釋洗潔精及軟刷清洗，切勿使用強鹼或腐蝕性清潔劑。
      8. 用毛巾吸乾水份，再自然晾乾；可用兩條毛巾夾住濾網按壓吸水。必須完全乾透才裝回，否則會發霉。

      要注意，濾網一定要從背面沖水，若從正面沖水，灰塵會被壓入網孔導致堵塞；另外，濾網屬塑膠部件，不宜烈日暴曬，否則會加速老化。

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        第2步：清潔出風口及機身（約10分鐘）

        步驟

        1. 拆下濾網後，用除塵掃輕輕掃走機內可見灰塵。
        2. 再用扭乾的濕布擦拭面蓋內外、出風口、導風板等塑膠部分。

        要注意，切勿弄濕散熱片（金屬片）及內部電子零件。只可用清水，不可使用任何清潔劑，以免損壞零件。

        第3步：清理內部灰塵（約10分鐘）

        步驟

        1. 用吸塵機輕輕吸走散熱片表面的灰塵。此部分只限於非常表面的處理，因為深層清潔必須由專業師傅進行。

        洗冷氣｜有自動清潔功能也要定期清洗？室外機也要洗？

        部分冷氣型號配備「自動清潔濾網」或「內部乾燥」功能。前者會自動掃走濾網塵垢，用戶毋須清洗濾網，但需定期清理集塵盒。後者在關機後繼續送風，吹乾內部水分，防止霉菌滋生。另外，室外冷氣機一般不需要頻繁打理，但若發現以下情況，應請師傅檢查及清理：

        • 機身周圍或內部積聚垃圾
        • 運作時有異常噪音
        • 室外機周圍有動物糞便或異物

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        洗冷氣｜使用冷氣清潔噴霧有效嗎？

        坊間有一些冷氣清潔噴霧，標榜一噴即可清洗散熱片，看似十分經濟實惠。惟製造商不建議使用冷氣清潔噴霧，原因如下：

        • 未完全沖洗乾淨的清潔劑可能殘留在污垢上，反而更污糟。
        • 噴劑或水分滲入「不應沾水」的零件，可能導致短路、火災事故。
        • 清潔能力不足。

        一項針對約200位冷氣清潔業者的調查顯示，80%專業人士不建議使用市售冷氣清潔噴劑。如已使用，可嘗試開啟製冷模式運行數小時，利用冷凝水稀釋並沖走部分化學物，但不能保證完全安全。

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        洗冷氣｜如何防止霉菌滋生？

        保持冷氣清潔最關鍵的兩件事：第一，不要讓灰塵積聚濾網；第二，保持內部乾燥防止發霉。除了每兩星期用吸塵機吸一次濾網，也要好好利用冷氣機「內部乾燥」功能或風扇模式。

        使用冷氣時，內部會形成冷凝水，增加濕度，開啟「內部乾燥」功能或風扇模式可去除內部濕氣，乾燥內部並防止霉菌滋生。

        資料來源：

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