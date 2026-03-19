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洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！

食用安全
更新時間：15:55 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:55 2026-03-19 HKT

洗衣珠方便易用，成為不少家庭的洗衫新寵，但可能會遇到洗衣珠難以溶解、衣物洗後仍殘留膠狀物，甚至感覺越洗越髒的困擾？有專家教正確使用洗衣珠洗衫3步驟，助徹底告別洗劑殘留，亦提醒使用滾筒洗衣機，切忌放入過多洗衣珠。

洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟

據品牌淨毒五郎網頁資料指，許多人習慣先放衣物，再拋入洗衣珠，但其實是錯誤的順序。如果洗衣珠最後才放，會被堆疊的衣物擋住水分，導致其外膜溶解不完全，令濃縮的洗劑殘留在衣物上。想避免洗劑殘留，可參考以下正確使用洗衣珠3個步驟：

洗衣珠洗衫3步驟
洗衣珠洗衫3步驟

1.先放洗衣珠

在洗衣機仍然空置時，應先將洗衣珠放置在滾筒的底部。此舉可確保洗衣珠在注水初期便能充分接觸水流，讓外膜正常溶解，避免洗劑集中附著在衣物的某一處。

2.再放髒衣物

放入洗衣珠後，再將待洗衣物疊放在洗衣珠的上方。這個步驟尤其重要，特別是使用滾筒式洗衣機，確保衣物覆蓋在洗衣珠上，能避免洗衣珠在滾動過程中卡在機門邊的膠圈，導致無法順利溶解。

3. 按下啟動鍵

完成以上步驟後，便可根據衣物的材質及髒污程度，選擇合適的洗衣模式並啟動，洗程開始後，水流會帶動洗衣珠均勻溶解，使洗劑能更平均地分佈在整筒衣物之中。

此外，一個常被忽略的細節，正是洗衣珠能否發揮功效的關鍵。拿取洗衣珠時，必須確保雙手乾爽，否則外膜一旦受潮軟化，便可能導致洗衣珠黏手、破裂，甚至在放入洗衣機前就開始溶解，直接影響其清潔效果。

洗衣珠正確使用份量是多少？滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠？

至於洗衣珠的使用份量，淨毒五郎網頁亦提供了快速判斷的建議：

  • 1顆洗衣珠大約可清洗8至10件日常衣物，如上衣、內衣褲、薄長褲等。若清洗的是春夏季節的衣物，或衣物量約半筒，使用1顆洗衣珠通常已足夠。
  • 若洗衣量接近滿載，或包含較多毛巾、牛仔褲、厚重衣物時，建議可增至2顆，以確保洗劑能均勻分佈，提供足夠的清潔力。
  • 使用滾筒式洗衣機時要特別留意，因其用水量通常較直立式洗衣機少。如果衣物量不多但放入過多洗衣珠，反而容易造成洗劑溶解不完全或殘留在衣物上。建議使用滾筒式洗衣機時，先由1顆洗衣珠開始，並在洗衣程序完成後，檢查洗衣珠是否已完全溶解。若發現洗衣珠經常卡在機門膠圈，切記要將衣物確實壓在洗衣珠上方，以免影響溶解。

當衣物沾有大量汗漬、油漬，或是運動後特別髒污時，許多人的直覺反應是「多放幾顆洗衣珠」。但實際上，與其一次添加過多洗衣珠，不如選擇預洗功能或加長洗程。這樣做不僅能降低洗劑殘留的風險，也能讓洗衣珠的清潔效果發揮得更穩定，是更理想的做法。

資料來源：淨毒五郎

延伸閱讀：洗衣液推介｜日媒《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 可防臭/徹底去污漬！

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