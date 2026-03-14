女子洗衣機清洗羽絨外套爆炸險毀容 專家教7步簡單完成清洗 高速脫水/烘乾是大忌？

清洗厚重羽絨外套要小心！內地有女子用洗衣機洗羽絨時，機身突然猛烈爆炸，碎片四濺，更險些毀容。有專家教7個簡單羽絨清洗步驟，並特別提醒烘乾羽絨是一大禁忌。

女子洗衣機清洗羽絨外套爆炸險毀容 竟是高速脫水惹禍

據《國家應急廣播》報道，該名女子將羽絨放入洗衣機清洗，洗衣機突然發出巨響並猛烈爆炸。影片可見，洗衣機門被整個炸開，機身嚴重損毀，羽絨棉絮散落一地。女子用手掩住面部，鮮血不斷從指縫滲出，家人嚇得驚呼「小心玻璃！」，急忙將她送院，畫面觸目驚心。

為何洗羽絨會爆炸？江蘇南京市消防救援支隊火災調查和新聞宣傳處梅亮指出，洗衣機內空間較小，甩乾時轉速較快，羽絨外套會在短時間內將洗衣機內的空間全部撐滿。當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限就會爆炸。

專家教7步簡單完成清洗法 烘乾也是大忌？

日常生活中該如何正確清洗羽絨服？據品牌The North Face資料顯示，有專家教清洗前必須謹記以下6大要點，並教洗衣機清洗羽絨步驟，大家可作參考：

清洗6大要點：

1.清洗前必須仔細閱讀洗滌標籤

不同羽絨外套可能會有不同清洗建議，包括水溫、洗滌方式等。例如皮革或仿皮製的羽絨外套便不能直接水洗，遵從每件羽絨衣的洗滌指示，才能確保清洗過程中不會受損。

2.選擇適當的洗衣精

羽絨外套的主要材質為蛋白質纖維的羽絨，使用清水或中性清潔劑可避免傷害羽絨，延長其壽命。雖然羽絨外套的另一主要材質化學纖維可用一般洗衣精清潔，但由於羽絨外套通常具備防水等功能性訴求，製程中還會加入尼龍、GoreTex等異材質，此時選用中性洗滌劑才能確保不損害其他材質。在洗滌劑類型上，建議使用液體洗滌劑，較易清洗乾淨，不會殘留於羽絨外套的褶皺處。

3.溫和手洗或機洗

若洗滌標籤註明可用洗衣機清洗，設定時建議選擇溫和模式及低速轉速，以減少對羽絨的損害。如選擇手洗，則建議使用約30℃溫水，輕輕按壓外套；切勿搓揉或扭轉，以免羽絨內部纖維受損，失去蓬鬆度。

4.避免擰扭及曝曬

清洗後，輕輕按壓去除多餘水分，切勿擰扭羽絨外套，以免破壞羽毛結構。此外，羽絨填充物通常由鴨毛或鵝毛製成，在陽光下曬乾時容易受熱力和紫外線損害。長時間曝曬可能使羽絨纖維變脆，失去彈性，導致外套保暖性能下降。因此應在陰涼通風處自然風乾，避免陽光直射。風乾時可輕輕拍打外套，幫助羽絨恢復蓬鬆。

5.拉上所有拉鍊及扣子

洗滌時務必拉上所有拉鍊及扣好鈕扣，以免在清洗過程中刮傷羽絨外套。

6.選擇水洗而非乾洗

羽絨外套內部的鴨毛或鵝毛填充物，對水的反應較好。水洗能溫和清潔羽絨，去除灰塵、油漬和汗漬，同時保持填充物的蓬鬆度和保暖性能。相對而言，乾洗過程中使用的化學溶劑可能對羽絨造成損害，導致纖維變硬、失去彈性，進而影響外套的保暖效果。

羽絨外套機洗步驟：

1.檢查羽絨外套外觀

機洗前，建議先檢查羽絨外套的縫線有否脫落或破損。如有損毀，為免機洗時水分從破洞滲入羽絨夾層破壞羽絨衣，應先修補再進行清潔。

2.局部清潔

羽絨外套的袖口和領口最容易沾上污漬，可先用中性清潔劑擦拭這兩處，將污漬分解後再放入洗衣機，這樣藏在袖口或領口的污漬才能徹底清潔。

3.拉上所有拉鍊及扣子

鬆開的拉鍊在機洗攪拌過程中容易刮傷羽絨外套，因此放入洗衣機前務必拉上所有拉鍊及扣好鈕扣。

4.放入洗衣袋

羽絨衣體積較大，建議放入大型洗衣袋，讓羽絨外套能整件舒展，洗得更乾淨。

5.選擇溫和模式及低速運轉

倒入中性洗衣液，將洗衣機設定為溫和模式及低速轉速，減少對羽絨的損害。

6.加入乾毛巾輔助脫水

洗衣機進入脫水程序時，可先按暫停鍵，放入乾毛巾至洗衣袋內，有助加速吸收羽絨外套的水分，讓外套取出時更為乾爽。

7.陰乾

脫水後務必立即取出晾起，避免產生皺褶；晾曬羽絨衣的地點宜選擇通風陰涼處，待羽絨衣完全乾透。

專家特別提醒，由於羽絨填充物主要為羽毛或羽絨，這些材料容易受熱損壞。此外，烘乾機的高溫和機械運轉會導致羽絨纖維斷裂，影響保暖效果，甚至令外套失去原有的蓬鬆度，因此羽絨外套千萬不可烘乾。

資料來源：《國家應急廣播》、The North Face

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