天氣潮濕洗衣機一打開好臭？清潔達人教用3大法寶清潔 3步驟除霉去汙垢

潮濕天氣，洗衣機一打開就傳出陣陣霉味，元兇可能就藏在機內看不見的暗角！有清潔達人教用家3大法寶，跟足3個簡單步驟，就能徹底去除洗衣機內的霉菌和污垢。

據《Express》報道，清潔達人Chantel Mila指出，衣服聞起來有霉味，洗衣機可能就是罪魁禍首。洗衣機內黴菌滋生是多種因素共同作用的結果，包括潮濕、溫暖環境以及日積月累的洗滌劑殘留物，成為了霉菌滋生的溫床，尤其是在門封條、清潔劑盒和內筒等位置。她教用兩種天然物品即可徹底清潔洗衣機的黴菌，讓衣物回復真正的清新潔淨。

清潔洗衣機步驟：

將一杯白醋與20滴茶樹油或丁香油混合均勻。然後，取一條乾淨的毛巾或布，完全浸泡在溶液中。 將浸透清潔液的毛巾，仔細地鋪在洗衣機門的橡膠密封圈上，讓溶液發揮作用，分解霉菌。等待期間，建議排出泵內的積水，清理洗衣機的過濾器，並用熱水沖洗洗滌劑盒，以防止殘留物堆積。 在橡膠圈上均勻撒上小蘇打粉，然後緩緩倒上白醋。兩者接觸後會產生強烈的化學氣泡反應，能有效去除縫隙中的頑固污垢。

Chantel Mila表示，白醋是強效的清潔劑，其含有的醋酸成分，能有效分解水垢、礦物質沉積物，去除油漬與污垢，也能輕鬆解決洗衣機的異味問題。

霉菌危害不容忽視 長期吸入可破壞神經系統

洗衣機霉菌不只帶來異味，化學博士K Kwong曾在Facebook專頁分享，霉菌對健康的威脅遠超想像。霉菌孢子和代謝物可以引發多種過敏反應，包括：

呼吸道症狀：

持續咳嗽

頻繁打噴嚏

鼻塞不適

喉嚨痕癢

皮膚問題：

皮膚敏感

濕疹發作或惡化

K Kwong指出，部分霉菌會產生有毒代謝物，若長期吸入，可能影響免疫功能、破壞神經系統，甚至導致器官功能障礙。高危族群如免疫力較弱人士、長者、小童、哮喘患者（吸入孢子可能令症狀惡化）更需格外警惕。因此，發現牆身發霉應盡快處理，切勿掉以輕心。

