白恤衫和校服給人整潔、乾淨俐落的感覺，但只要一點污垢就會很礙眼。白色衣服的領口、袖口總是殘留一圈惱人的發黃汗漬，怎麼刷都刷不掉。其實這類因皮膚油脂和汗水日積月累而形成的頑固污漬，單靠洗衣機的轉動清洗是解決不了的。有專家分享了4個預洗技巧，在丟進洗衣機前，多花幾分鐘重點處理，就能真正瓦解污漬，讓衣物潔白如新。

白恤衫/校服領口發黃汗漬洗不掉？專家教4招預洗快速去黃去污

經常分享洗衣清潔妙招的日本YouTuber「洗濯のお兄さん/しゅんぺい」表示，開機前的預洗步驟，是提高去污效果的重要一步。以下4個預洗技巧專門針對白衣服泛黃和汗漬問題，一洗潔白去黃。

白恤衫/校服除汗漬貼士

1. 衣領袖口專用清潔劑

效果最顯著的自然是專為處理皮脂汗漬設計的產品。這類產品通常是「鹼性」並含有酵素，能高效分解構成汗漬的蛋白質與皮脂。直接將清潔劑塗抹在乾燥的衣領、袖口黃漬處。然後靜置至少10分鐘以上，讓酵素有足夠的時間分解污垢。之後，就可以將衣物放入洗衣機正常清洗。

2. DIY去漬噴霧

使用一些家中現有的材料，就能輕鬆製作去黃清潔劑。

「基礎版」製作方法：

將家裡使用的「弱鹼性」洗衣液，與清水以1:1的比例混合，倒入噴霧瓶中，搖晃均勻即完成。洗衣前，直接噴灑在發黃處，讓其滲透後再進行機洗。重點是要讓此處的洗劑濃度高於正常洗衣時的濃度。

「加強版」製作方法：

除了衣領的頑固汗漬，白恤衫和校服還有容易越洗變黃的問題。在基礎版的噴霧中，加入適量的梳打粉或過碳酸鈉（彩漂），能大幅提升對白色衣物的去黃、漂白效果。不過，混合不同清潔劑可能會有讓衣物掉色的風險，建議先從「弱鹼性洗衣液+清水」的基礎版開始使用。

3. 肥皂

這是最原始卻非常實用的方法。固體肥皂的去污力強，針對陳年頑固黃漬，以及襪底、球鞋的髒污都相當有效。只需要將衣領發黃處用溫水沾濕，拿肥皂直接在污漬上來回塗抹，直到表面覆蓋一層厚厚的肥皂。再用軟毛刷或舊牙刷輕輕刷洗，或用雙手反覆搓揉。刷洗後，直接將衣物丟入洗衣機清洗。

4. 溫水浸泡法

對於去漬，水溫比起任何洗劑都來得關鍵。洗衣機通常只能用常溫自來水，但溫水能讓皮脂污垢軟化，並浮出纖維表面，同時活化洗劑的清潔效力。在臉盆或水桶中準備30-40°C的溫水。加入少量洗衣粉或洗衣液，攪拌均勻。放入衣物，注意讓發黃的領口、袖口完全浸泡在溫水中，浸泡5-15分鐘。之後不須擰乾，直接連同浸泡的清潔液一同倒入洗衣機，再啟動洗衣程序。如果要提升整體去污效果，尤其推薦加入這個步驟。

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