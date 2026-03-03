Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

洗衣店膠袋忌放衣櫃！專家揭衫褲霉菌2大元兇  防霉必學3招天然除濕＋1收納原則

食用安全
更新時間：17:04 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:04 2026-03-03 HKT

回南天殺到，潮濕天氣不只影響身體，更是衣物發霉的元凶！有專家指，將洗衣店的衣物膠袋一起掛入衣櫃，或會將濕氣一併封存內裡、致霉菌滋生；但原來衣物污漬及食物殘留，同樣是另一個霉菌元兇。

滋生霉菌2大元凶：高濕度、營養物質

衣櫃的霉菌問題，很大原因是由日常習慣造成。日本家事網站分享，衣櫃裡的霉菌通常在高濕度和營養物質共同作用下滋生，霉菌的理想環境：

溫度 在攝氏20至28度的溫度下容易生長
濕度  偏好的濕度為80-95%
營養 灰塵、皮脂等
空氣 在有氧氣的地方容易生長

專家也提出了以下使用衣櫃時的不當習慣：

 

衣櫃禁忌｜1. 洗衣店膠袋直接入櫃

不少人收到乾洗衣物後，為防塵大多會連袋掛進衣櫃。膠袋內會積聚潮氣和化學氣體，導致衣物褪色。

  • 正確做法：立即取出膠袋，檢查衣物狀況，在陰涼處輕輕晾乾去除水分後才存放。

衣櫃禁忌｜2. 衣架掛太密、長期閉門

衣櫃裡掛太多衣架會降低通風效果；如果衣櫃門長期關閉，空氣無法流通，濕度便會停滯。

  • 正確做法：衣服之間留出空隙，不要掛太密；定期開門通風，必要時使用風扇輔助。

食物污漬殘留恐成霉菌滋生養分

台媒引述洗衣店業專家分析指，滋生霉菌的「營養物質」除了灰塵之外，吃東西時不小心滴落的食物、果汁、冰淇淋等「水溶性污漬」，若沒有即時清洗，也會成為霉菌養分；乾洗原理是不使用水，因此無法去除這些污漬。殘留物日積月累，最終導致霉菌滋生。因此，保持衣物衛生十分重要。

防霉必學3招天然除濕＋1收納原則

想防止潮氣累積，可以使用以下工具：

  1. 天然吸濕材料：衣櫃裡可以放置梳打粉、用過的暖包去吸收濕氣。因為用過的暖包含有活性炭，可以除臭除濕。

  2. 迷你環保除濕盒：體積小巧，非常適合放在衣櫃、鞋櫃或抽屜裡，避免了傳統除濕盒容易漏水的問題。

  3. 防霉吊卡：掛在衣櫃裡完全不佔空間，能有效抑制霉菌生長，相當實用。

最有效的方法是確保「空氣流通」，在衣物之間留空隙，或每日打開衣櫃通風10-20分鐘，提高除濕效率。除此之外，收納方式同樣重要：

  • 衣櫃只放8分滿：衣櫃維持在8分滿到9分滿的程度，保留空氣流通的空間。

另外，定期要「斷捨離」，將衣物分門別類，淘汰不再穿的舊衣物。

 

資料來源：《暮らし得ナビ》TVBS

