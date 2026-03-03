洗衣店膠袋忌放衣櫃！專家揭衫褲霉菌2大元兇  防霉必學3招天然除濕＋1收納原則

回南天殺到，潮濕天氣不只影響身體，更是衣物發霉的元凶！有專家指，將洗衣店的衣物膠袋一起掛入衣櫃，或會將濕氣一併封存內裡、致霉菌滋生；但原來衣物污漬及食物殘留，同樣是另一個霉菌元兇。

滋生霉菌2大元凶：高濕度、營養物質

衣櫃的霉菌問題，很大原因是由日常習慣造成。日本家事網站分享，衣櫃裡的霉菌通常在高濕度和營養物質共同作用下滋生，霉菌的理想環境：

溫度 在攝氏20至28度的溫度下容易生長 濕度 偏好的濕度為80-95% 營養 灰塵、皮脂等 空氣 在有氧氣的地方容易生長

專家也提出了以下使用衣櫃時的不當習慣：

衣櫃禁忌｜1. 洗衣店膠袋直接入櫃

不少人收到乾洗衣物後，為防塵大多會連袋掛進衣櫃。膠袋內會積聚潮氣和化學氣體，導致衣物褪色。

正確做法：立即取出膠袋，檢查衣物狀況，在陰涼處輕輕晾乾去除水分後才存放。

衣櫃禁忌｜2. 衣架掛太密、長期閉門

衣櫃裡掛太多衣架會降低通風效果；如果衣櫃門長期關閉，空氣無法流通，濕度便會停滯。

正確做法：衣服之間留出空隙，不要掛太密；定期開門通風，必要時使用風扇輔助。

食物污漬殘留恐成霉菌滋生養分

台媒引述洗衣店業專家分析指，滋生霉菌的「營養物質」除了灰塵之外，吃東西時不小心滴落的食物、果汁、冰淇淋等「水溶性污漬」，若沒有即時清洗，也會成為霉菌養分；乾洗原理是不使用水，因此無法去除這些污漬。殘留物日積月累，最終導致霉菌滋生。因此，保持衣物衛生十分重要。

防霉必學3招天然除濕＋1收納原則

想防止潮氣累積，可以使用以下工具：

天然吸濕材料：衣櫃裡可以放置梳打粉、用過的暖包去吸收濕氣。因為用過的暖包含有活性炭，可以除臭除濕。 迷你環保除濕盒：體積小巧，非常適合放在衣櫃、鞋櫃或抽屜裡，避免了傳統除濕盒容易漏水的問題。 防霉吊卡：掛在衣櫃裡完全不佔空間，能有效抑制霉菌生長，相當實用。

最有效的方法是確保「空氣流通」，在衣物之間留空隙，或每日打開衣櫃通風10-20分鐘，提高除濕效率。除此之外，收納方式同樣重要：

衣櫃只放8分滿：衣櫃維持在8分滿到9分滿的程度，保留空氣流通的空間。

另外，定期要「斷捨離」，將衣物分門別類，淘汰不再穿的舊衣物。

資料來源：《暮らし得ナビ》、TVBS

延伸閱讀：洗衣液推介｜日媒《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 可防臭/徹底去污漬！

---

相關文章：

羽絨入防塵袋超錯恐變霉菌溫床 專家教2招正確保養+收納 延長羽絨褸壽命防發霉避免過敏

回南天｜牆身發霉或傷免疫/神經系統 酒精原來唔Work？跟K Kwong快速清走霉菌

一連8日濕度達95%！ 室內晾衫滋生真菌 4類人士恐傷肺致命

潮濕天氣室內晾衫難乾有噏味 專家警告：肺部恐遭真菌感染 即學5大速乾晾衣法