一連8日濕度達95%！ 室內晾衫滋生真菌 4類人士恐傷肺致命

本港天文台預測自今日（23日）起，一連8日的最高相對濕度均達95%。衣物難曬乾，不少市民會習慣在室內晾曬衣物，隨時會影響健康。外國有研究發現，在室內晾掛濕衣物，會使空氣濕度急劇升高達30%，造成「麴菌」等黴菌微生物滋長，當吸入進肺部時，輕則引起氣喘、支氣管炎，嚴重則會咳血，甚至透過血液從肺部擴散至全身，引起器官發炎或死亡。

英國國家麴菌病中心（National Aspergillosis Centre in Manchester）的教授 David Denning發現，近來臨床有越來越多人因為吸入麴菌（Aspergillus）而感染呼吸道與肺部疾病，將濕衣服晾在室內是造成感染的一大主因。

丹寧教授解釋，無論是在室內自然晾乾還是使用暖氣烘乾衣物，濕衣服都會令室內濕度提高達30%。這樣潮濕的環境，正是麴菌等黴菌繁殖的理想溫床。

4類高危人士吸入麴菌恐致命

對於免疫系統健康的人來說，身體能夠偵測並消滅入侵的麴菌。然而，對於免疫系統較弱的族群，例如氣喘患者、愛滋病患者、嚴重糖尿病患者或正在接受癌症治療的病患，情況則大不相同。當這些抵抗力較弱的人吸入麴菌孢子後，輕則引起氣喘、支氣管炎，嚴重則會 咳血，甚至透過血液從肺部擴散至全身，引起器官發炎或死亡。

丹寧教授強烈建議公眾，應優先考慮將衣物晾在室外、使用烘乾機，或至少選擇在遠離臥室和客廳的、通風良好的室內空間晾乾，「安全總比後悔好。」

衣物發出陣陣 「噏」味點避免？

事實上，在室內晾曬衣物，衣物容易因潮濕令細菌滋長而發出陣陣 「噏」味，合成纖維衣物尤其常見出現這種情況。要解決這個問題，沾有汗液的衣物宜盡快清洗以免細菌滋生發出異味，洗衣程序完成後也應盡快晾曬。

此外，洗衣機使用一段時間後，特別是用室溫水洗衣，難免有污垢及殘留洗衣劑，積聚於滾桶隱蔽的地方，如洗衣機常關門，內籠長期處於潮濕的環境，細菌和黴菌容易滋生，不僅降低洗衣效果，更可能令衣物產生異味。

消委會建議，可利用洗衣機的滾桶洗衣程序或定期以較高水溫例如60攝氏度或以上，在不加入衣物及洗衣劑的情況下，空機啟動洗衣程序，以清潔滾桶及減少微生物滋長，也可以按指示加入洗衣機滾桶清潔劑以加強清潔效果。

