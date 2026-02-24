Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一連8日濕度達95%！ 室內晾衫滋生真菌 4類人士恐傷肺致命

保健養生
更新時間：16:15 2026-02-24 HKT
發佈時間：16:15 2026-02-24 HKT

本港天文台預測自今日（23日）起，一連8日的最高相對濕度均達95%。衣物難曬乾，不少市民會習慣在室內晾曬衣物，隨時會影響健康。外國有研究發現，在室內晾掛濕衣物，會使空氣濕度急劇升高達30%，造成「麴菌」等黴菌微生物滋長，當吸入進肺部時，輕則引起氣喘、支氣管炎，嚴重則會咳血，甚至透過血液從肺部擴散至全身，引起器官發炎或死亡。

英國國家麴菌病中心（National Aspergillosis Centre in Manchester）的教授 David Denning發現，近來臨床有越來越多人因為吸入麴菌（Aspergillus）而感染呼吸道與肺部疾病，將濕衣服晾在室內是造成感染的一大主因。

丹寧教授解釋，無論是在室內自然晾乾還是使用暖氣烘乾衣物，濕衣服都會令室內濕度提高達30%。這樣潮濕的環境，正是麴菌等黴菌繁殖的理想溫床。

4類高危人士吸入麴菌恐致命

對於免疫系統健康的人來說，身體能夠偵測並消滅入侵的麴菌。然而，對於免疫系統較弱的族群，例如氣喘患者、愛滋病患者、嚴重糖尿病患者或正在接受癌症治療的病患，情況則大不相同。當這些抵抗力較弱的人吸入麴菌孢子後，輕則引起氣喘、支氣管炎，嚴重則會咳血，甚至透過血液從肺部擴散至全身，引起器官發炎或死亡。

丹寧教授強烈建議公眾，應優先考慮將衣物晾在室外、使用烘乾機，或至少選擇在遠離臥室和客廳的、通風良好的室內空間晾乾，「安全總比後悔好。」

衣物發出陣陣 「噏」味點避免？

事實上，在室內晾曬衣物，衣物容易因潮濕令細菌滋長而發出陣陣 「噏」味，合成纖維衣物尤其常見出現這種情況。要解決這個問題，沾有汗液的衣物宜盡快清洗以免細菌滋生發出異味，洗衣程序完成後也應盡快晾曬。

此外，洗衣機使用一段時間後，特別是用室溫水洗衣，難免有污垢及殘留洗衣劑，積聚於滾桶隱蔽的地方，如洗衣機常關門，內籠長期處於潮濕的環境，細菌和黴菌容易滋生，不僅降低洗衣效果，更可能令衣物產生異味。

消委會建議，可利用洗衣機的滾桶洗衣程序或定期以較高水溫例如60攝氏度或以上，在不加入衣物及洗衣劑的情況下，空機啟動洗衣程序，以清潔滾桶及減少微生物滋長，也可以按指示加入洗衣機滾桶清潔劑以加強清潔效果。

衣服要洗乾淨，要選擇適合的洗衣液，日本《LDK》雜誌評測9款洗衣用品名單及給予評價，即睇哪些產品獲得A級推介。

推薦閱讀：洗衣液推介｜日媒《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 可防臭/徹底去污漬！

9款洗衣用品名單及評價⬇⬇⬇

LDK評測洗衣液名單：

  • 第9位（2.67分）C級：花王 Attack 抗菌EX ラク干しプラス（日圓¥273，約HK$14）
  • 第8位（2.96分）B級：P＆G アリエール MiRAi 洗浄プラス（日圓¥398，約HK$20）
  • 第7位（3.42分）B級：花王 Attack 高活性バイオパワー（日圓¥443，約HK$22）
  • 第6位（3.53分）B級：花王 Attack 消臭ストロングジェル（日圓¥421，約HK$21）
  • 第5位（3.63分）B級：花王 Attack 除菌アドバンス（日圓¥356，約HK$18）
  • 第4位（3.64分）B級：ライオン NANOX one 洗浄プラス（日圓¥548，約HK$27）
  • 第3位（3.70分）B級：P＆G アリエール ジェルボール プロ（日圓¥227，約HK$11）
  • 第2位（3.94分）A級：花王 Attack 抗菌EX 強力洗浄（日圓¥414，約HK$21）
  • 第1位（4.06分）A級：ライオン NANOX one PRO（日圓¥648，約HK$32）

