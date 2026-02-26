羽絨入防塵袋超錯恐變霉菌溫床 專家教2招正確保養+收納 延長羽絨褸壽命防發霉避免過敏

春天氣溫回暖，厚重的大衣和羽絨都似乎已無用武之地，是時候收起來了。往年的收納是否只是將它們隨手摺好就收入衣櫃深處，或者簡單地掛起來？有專家警告，這樣做只會令霉菌有機可乘。尤其近來天氣潮濕，衣櫃不通風濕氣重，更是霉菌大量繁殖的溫床。如果來年冬天換季時，赫然發現過千元一件的羽絨褸竟然布滿白色的霉斑，真的會很心痛。專家特別分享兩大保存秘訣，有助令羽絨製品保持乾爽，延長壽命。

根據日媒《FNN》報道，老牌洗衣店繼承人、「洗衣博士」神崎健輔指出，很多人可能因為覺得羽絨產品清洗麻煩，往往比其他衣物更少清洗。但這正是導致羽絨發霉、壽命縮短的最大元兇。緊記兩大保養原則：「先徹底洗淨，再隔絕濕氣」，就能確保羽絨褸在下個冬天，依然能維持最佳狀態。

避免羽絨發霉收納大法

第一步：徹底清洗和烘乾

這一步絕對不能懶！神崎解釋，肉眼未必看見的汗漬、皮脂，以至不小心沾上的食物污漬，全都是霉菌最愛的「美食」。如果將一件未經清洗、佈滿養分的羽絨褸長時間存放在陰暗的衣櫃中，無異於為霉菌提供一個完美的「自助餐派對」。

因此在收納之前，無論是自行手洗，還是交給洗衣店處理，都必須確保羽絨已經徹底清潔乾淨並完全乾透。如果選擇在家清洗，最容易犯的錯誤就是沒有乾透就收起來。羽絨內部的羽毛一旦殘留濕氣，是導致發霉的主因之一。建議在風乾後，再用乾衣機以低溫模式烘乾一段時間，確保內部完全乾爽。

至於選擇乾洗，取回羽絨褸時，店員通常會為其套上一個透明膠袋，很多人會誤以為這個膠袋能防塵，便原封不動地將其放入衣櫃。這也是非常致命的陷阱。神崎警告，這個膠袋只作短暫防塵之用，絕不適合用作長期存放。因為膠袋會阻礙空氣流通，反而將濕氣完全困在羽絨內部，形成一個溫暖潮濕的「溫室」，大大增加發霉的風險。回家後必須立即將膠袋拆除才是正確做法。

第二步：確保衣櫃通爽防濕氣侵襲

將乾淨的羽絨褸放入衣櫃後，工作只完成了一半。在潮濕的春夏兩季，特別是「回南天」的日子，做好濕度管理、保持衣櫃內部通爽至為重要。神崎表示，首要是保持空氣流通。定期打開衣櫃門，讓櫃內外的空氣得以流通；如果是沒有窗戶的房間，則可以利用風扇或抽濕機，對著打開的衣櫃吹風，驅散濕氣。

而濕度高的日子就要善用抽濕用品。市面上有各式各樣的抽濕劑，例如盒裝、掛裝或者濕片。建議根據家中衣櫃的環境和大小，放置合適的產品，並記得定期更換，對於防潮和預防霉菌滋生極為有效。

4步驟徹底清除羽絨表面霉菌

在衣櫃深處的羽絨褸，如果還是長出薄薄一層白色霉菌，千萬不要簡單拍打幾下就穿上。「洗衣博士」神崎健輔提醒，要是不加處理，表面的霉菌會繼續蔓延，甚至可能侵入羽毛內部。其實這種白色霉菌的根比較淺，自行在家中處理也很方便。

最簡單的方法是將毛巾浸濕、擰乾，直接擦拭羽絨外套上積聚的霉菌，這樣能去除大部分黴菌。 使用含70%濃度酒精的消毒劑，能徹底清除肉眼難以察覺的霉菌，避免少量殘留的霉菌再次滋生。不過酒精可能會損壞織物表面或導致掉色，最好先噴在不顯眼的地方進行測試，然後再整體處理。將使用過消毒劑的地方用毛巾輕輕擦拭乾淨。 試穿羽絨外套，如果沒有聞到霉味，代表已經清除乾淨。但若然聞到哪怕一絲異味，都代表霉菌已然入侵到內裡的羽毛，這時就要出動乾衣機，以高溫烘乾除菌。 萬一將羽絨烘過後異味仍然存在，就只能交由提供專業除霉服務的乾洗店處理。

接觸霉菌恐過敏皮膚炎發作

羽絨褸、羽絨被發霉，破壞外觀或出現異味都只是小問題，更嚴重的是可能損害健康。重症科醫生黃軒提醒，人體接觸霉菌可能引發4大健康風險：

影響呼吸道：霉菌孢子飄散在空氣中，吸入後可能引發過敏、哮喘、氣喘發作、慢性咳嗽等問題。

皮膚過敏與發炎：皮膚接觸霉菌可能會紅腫、痕癢，引發過敏性皮膚炎，尤其是免疫力較弱的人更容易受影響。

影響免疫系統：長期暴露於霉菌環境中，可能導致免疫力下降，增加感染疾病的風險。

影響生活質素：異味可能導致頭痛、注意力不集中等不適。

