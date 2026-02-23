潮濕天氣室內晾衫難乾有噏味 專家警告：肺部恐遭真菌感染 即學5大速乾晾衣法

香港天文台預料偏東氣流會在未來兩三日為華南沿岸帶來較為潮濕的天氣，而星期五至周末驟雨增多，又要面對室內晾衫難乾、衣物充滿「噏味」的煩惱！有專家警告，潮濕環境下在室內晾衫會導致霉菌大量滋生，令肺部受到真菌感染。到底有何方法讓衣物在潮濕天氣時更快乾？

不少市民都為晾衫問題而煩惱，早前有網民在討論區求助，指家中沒有露台，在室內晾衫容易產生「噏味」，即使出動洗衣液、柔順劑甚至消毒液亦無補於事。事實上，在室內晾衫除了難乾，更暗藏致命健康風險！英國伯明罕大學（University of Birmingham）免疫學與免疫療法副教授Rebecca A. Drummond在學術網站The Conversation撰文指出，雖然一般人每天都會吸入少量霉菌，但當身體免疫力轉差，再長時間吸入大量霉菌時，便可能引發嚴重健康問題。

Rebecca教授解釋，如果在家中室內晾衫時，環境通風不良，會顯著增加家中霉菌的生長，情況令人擔憂。當霉菌在室內繁殖時，通常會在牆壁上形成黑色或綠色的斑塊，並伴隨陣陣發霉的氣味。若忽視霉菌的生長，長遠而言可能會對居住者的健康造成嚴重的負面影響。Rebecca特別提醒，以下2類高危人士比較容易受到霉菌感染：

免疫系統較差或受損者： 尤其是患有囊性纖維化或慢性阻塞性肺病等肺部疾病的患者。

尤其是患有囊性纖維化或慢性阻塞性肺病等肺部疾病的患者。 哮喘患者：其免疫系統可能會對霉菌孢子等觸發物過度反應，導致肺部發炎，使氣道變窄，影響呼吸。

Rebecca教授警告，在極端情況下，霉菌孢子不僅會引起炎症，更會侵入並堵塞氣道，導致肺部出血。當孢子發芽並形成網狀菌絲體時，便會產生黏性腫塊，堵塞氣道並損害肺部脆弱的組織，甚至有致命風險。

專家教5大速乾晾衣法 乾衣勿超過這時間

想在潮濕天氣下，令衣物乾得更快更衛生？日本電視台節目《ZIP！》曾請來洗滌專家，示範以下5個簡單實用的晾衣技巧：

1. 衣服掛高遠離地面濕氣

由於濕氣會往下沉，越接近地面，濕氣積聚得越多。因此，將衣服盡量掛高，可令衣物更快乾透。另外亦建議善用高樓底安裝智能升降衣架，部分型號更有紫外線消毒或暖風烘乾功能，能防止細菌滋生。

2. 善用拱形晾衫法

建議應將較長的衣物掛在外側，較短的衣物則掛於內側或中間，形成「n」字型。這樣除了令長衣物更容易被風吹到，更能營造更佳的通風效果。節目實測發現，此做法可縮短約30分鐘的乾衣時間。

3.晾衫忌掛近窗邊

最適合晾衣的地方是浴室，因空間狹小，較易控制濕度，因此晾衣時將浴室的窗戶關上，再開啟抽氣扇或抽濕機，就能快速乾衣。其次則是客廳的中央位置，因通風較好，衣服自然乾得快。

4. 撐開衣物增加通風

T恤等衣物布料較厚，腋下位置容易因為無法通風而難以完全乾透，建議可使用闊身衣架，或稍為將衣架拗彎，增加衣服與空氣的接觸面。此外，可利用膠樽自製「乾衣神器」，將兩個膠樽分別套在衣架兩端，便能輕鬆撐開T恤的袖口位，加速乾透。

5. 乾衣時間勿超過5小時

下雨天特別容易弄濕身上的衣物，連同洗好未乾透的衫褲，晾乾時間最好控制在5個小時以內，否則濕衣服就容易成為細菌溫床，散發難聞的「噏味」。

