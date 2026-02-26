回南天｜牆身發霉或傷免疫/神經系統 酒精原來唔Work？跟K Kwong快速清走霉菌

本港受回南天潮濕天氣影響，不少家居牆壁、天花板都會出現滲水發霉問題。天文台預測未來8日持續有雨，相對濕度高達95%，霉菌問題勢必加劇。化學博士K Kwong提醒，牆壁霉菌除了影響外觀，長期吸入恐傷免疫及神經系統，他教用一物快速清除霉菌，保障家人健康。

潮濕環境恐成霉菌溫床 未來8日濕度持續高企

根據天文台最新預測，一股達強風程度的偏東氣流會在週末影響廣東沿岸，華南沿岸會有幾陣驟雨。由2月27日至3月8日，相對濕度最高將達95%。這意味著居所環境將長時間處於潮濕狀態，恐成霉菌溫床。

天文台預測未來8日，2月27日至3月8日的天氣概況（天文台網站截圖）

化學博士K Kwong曾在Facebook專頁分享，牆壁霉菌屬於常見的室內微生物，特別容易在潮濕溫暖的環境中生長，例如浴室、廚房、通風欠佳的房間等。霉菌孢子本就在空氣中飄浮，一旦接觸到水分便會開始生長，長大後產生黑色菌絲，導致牆身天花出現難看的黑斑。

酒精原來唔Work？專家教「稀釋漂白水」快速滅霉

面對牆身霉菌，酒精原來不太見效。K Kwong傳授一個簡單有效的清潔方法，利用家居常見的漂白水即可快速殺滅霉菌，清除黑色菌絲及毒素：

清除牆身霉菌

快速滅霉｜清潔步驟

調配漂白水溶液：將漂白水與清水以1：49比例稀釋，即10毫升漂白水混合0.5公升清水。若覺得漂白水氣味過於刺鼻，可用彩漂水代替。 沾濕抹布：將抹布沾上稀釋漂白水溶液。 擦拭發霉位置：徹底擦拭牆身發黑的部位。 盡早處理：最好在牆身變黑初期進行清潔，避免孢子深入牆壁。

他解釋，當霉菌身上的蛋白質接觸到漂白水後，會立即被破壞；同時黑色菌絲會被漂白水氧化，顏色變淡，達到清除效果。

快速滅霉｜空氣清新機助舒緩

K Kwong特別提醒，進行清潔工作時務必注意安全：

佩戴口罩，避免吸入霉菌孢子和漂白水氣味

保持通風，確保空氣流通，減少化學物質積聚

若牆身發黑後身體出現過敏反應，如持續痕癢、鼻敏感等症狀，他建議考慮使用配備HEPA濾芯的空氣清新機，有助減輕過敏症狀，改善室內空氣質素。

霉菌危害不容忽視 長期吸入可破壞神經系統

很多人以為牆身發黑只影響美觀，K Kwong強調，霉菌對健康的威脅遠超想像。霉菌孢子和代謝物可以引發多種過敏反應，包括：

呼吸道症狀：

持續咳嗽

頻繁打噴嚏

鼻塞不適

喉嚨痕癢

皮膚問題：

皮膚敏感

濕疹發作或惡化

K Kwong指出，部分霉菌會產生有毒代謝物，若長期吸入，可能影響免疫功能、破壞神經系統，甚至導致器官功能障礙。高危族群如免疫力較弱人士、長者、小童、哮喘患者（吸入孢子可能令症狀惡化）更需格外警惕。因此，發現牆身發霉應盡快處理，切勿掉以輕心。

資料來源：天文台、K Kwong

延伸閱讀：潮濕天氣室內晾衫難乾有噏味 專家警告：肺部恐遭真菌感染 即學5大速乾晾衣法

