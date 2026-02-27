韓國唇膏推介｜日本《LDK》評測14款人氣產品 5款獲A級 保濕又持久！

韓國化妝品憑藉著親民的價格和可愛的包裝，持續主導化妝品市場。日本雜誌《LDK》評測了市面14款韓國唇膏，包括「Dasique」、「 BBIA」及「fwee」等熱門品牌，並從妝效、持久度和使用感受3方面對比各款產品，當中有5款韓國唇膏獲A級。

日本《LDK》評測14款韓國唇膏 5款獲A級

《LDK》近日公布14款韓國唇膏的測試結果，其中3大評分標準如下：

妝效 ：由化妝師將每款產品塗抹在受試者的嘴唇上，並檢查顏色是否好看、易於塗抹、光澤度以及是否符合產品宣稱的效果。

：由化妝師將每款產品塗抹在受試者的嘴唇上，並檢查顏色是否好看、易於塗抹、光澤度以及是否符合產品宣稱的效果。 持久度 ：受試者在嘴唇上塗抹每款產品後吃一片麵包，並檢查顏色和光澤的褪色程度。

：受試者在嘴唇上塗抹每款產品後吃一片麵包，並檢查顏色和光澤的褪色程度。 使用感受：由化妝師和幾位受試者評估。

14款韓國唇膏名單及評價⬇⬇⬇

LDK評測韓國唇膏名單：

C級（2.75分）：lilybyred バーミングデューティント #01 LOWKEY PEACH （日圓¥1540，約HK$78）

C級（2.75分）：YNM ハートジェリングティント #03 パパイヤジェリング PEACH （日圓¥1815，約HK$92）

B級（3.25分）：Heart Percent One Way Glowy Tint #10 Fig Jam（日圓¥1496，約HK$75）

B級（3.46分）：TIRTIR Glow Jelly Tint #03 Rosy Veil（日圓¥1650，約HK$83）

B級（3.54分）：kkolppang ピネシロップグロス #04 ノウゼンカズラシロップ（日圓¥1320，約HK$67）

B級（3.63分）：hince ロウグロウジェルティント #R011 チャイ（日圓¥1760，約HK$89）

B級（3.63分）：Milk Touch Lip Tint Jelly Fit Tinted Glow Tint #02 Peach on Top（日圓¥1760，約HK$89）

B級（3.88分）：Dasique Juicy Dewy Glow Tint #03 Coral Sugar （日圓¥1584，約HK$80）

B級（3.92分）：AMUSE Gel Fit Gloss No. 3 Nu Rose Gloss（日圓¥1980，約HK$100）

A級（4.00分）：Tip Toe Glowit Sorbet Tint 水光雪葩唇釉 #106 One Bite Fig（日圓¥1980，約HK$100）

A級（4.50分）：fwee 3D Volumizing Tint #08 Lychee Pop（日圓¥1760，約HK$89）

A級（4.63分）：Pyt GENBA リップティント #04 メロウモーヴ（日圓¥1980，約HK$100）

A級（4.63分）：mude Glace Lip Tint #01 Own Pink（日圓¥2167，約HK$109）

A級（4.75分）：BBIA Glow Tint #20 Petal Bottle（日圓¥1500，約HK$76）

第1名韓國唇膏有何優點？

在各款產品中，「lilybyred バーミングデューティント #01 LOWKEY PEACH」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款唇膏質地厚重，容易結塊，很多試用者都對它的塗抹效果都表示不滿，並指出，塗抹不均勻會在嘴唇上留下塊狀痕跡。雖然它確實能在唇部中央增添一絲微妙的光澤。然而，廣告中宣稱「清爽的蜜桃珊瑚色」卻令人失望，妝效顯得老氣，如同塗了一層厚厚的油漆，因此評分很低。

《LDK》測試員指，排名第1位的「BBIA Glow Tint #20 Petal Bottle」獲Best Buy稱號。「BBIA Glow Tint #20 Petal Bottle」是一款精緻的唇膏，以青春洋溢的蜜桃珊瑚色為底色，並略帶一絲柔和的米色調。只要輕輕一抹，即可呈現飽滿亮麗的色彩，水潤光澤更能凸顯唇部魅力。此外，在防暈染測試中，即使吃完麵包，唇膏的光澤和色彩幾乎保持不變。測試人員對這款唇膏的輕盈質地讚不絕口，在所有測試項目中均取得了優異的成績。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

