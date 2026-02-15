沐浴露推介｜日媒《LDK》評測11款人氣產品 4款獲A級泡泡溫和清潔又滋潤 Biore/Dove/無印幾高分？

除了面部皮膚，身體皮膚的日常護理也十分重要。一款良好的沐浴露能溫和清潔又能好好滋潤皮膚。日本雜誌《LDK》評測了市面11款沐浴露，包括「Biore」、「 Nivea」及「Dove」等熱門品牌，並從清潔力、使用感受和成分3方面對比各款產品，當中有4款沐浴露獲A級。

日媒《LDK》評測11款沐浴露 4款產品獲A級

《LDK》近日公布11款沐浴露的測試結果，其中3大評分標準如下：

清潔力 ：將塗有模擬皮脂的玻璃板用稀釋於水中的沐浴露在恆溫下清洗，每種產品清洗時間相同。

：將塗有模擬皮脂的玻璃板用稀釋於水中的沐浴露在恆溫下清洗，每種產品清洗時間相同。 使用感受 ：把每款產品分發給多名女性觀察員，由她們評估洗澡後的皮膚狀況。她們會在相同條件下揉搓起泡，將泡沫塗抹在紙巾上，並垂直握住10秒，再比較泡沫的黏附程度。

：把每款產品分發給多名女性觀察員，由她們評估洗澡後的皮膚狀況。她們會在相同條件下揉搓起泡，將泡沫塗抹在紙巾上，並垂直握住10秒，再比較泡沫的黏附程度。 成分：所有成分均經過專業檢測。專業人員對包裝上成分表的所有成分進行分析。基於主要清潔成分對皮膚的溫和性，進行全面評估。

11款沐浴露名單及評價⬇⬇⬇

LDK評測沐浴露名單：

第11位（2.76分）B級：arau. Foam Body Soap 泡ボディソープ（日圓¥691，約HK$34）

第10位（3.04分）B級：Dove ふわとろボディウォッシュ ザクロ＆シアバター（日圓¥550，約HK$27）

第9位（3.10分）B級：Nivea Creme Care ボディウォッシュ Ｗ濃厚保湿 ヨーロピアンホワイトソープの香り（日圓¥584，約HK$29）

第8位（3.17分）B級：Kneipp 泡ボディウォッシュ ネロリの香り（日圓¥3980，約HK$198）

第7位（3.29分）B級：Biore うるおいしっとり ポンプ（日圓¥491，約HK$24）

第6位（3.38分）B級：DEOCO Body Cleanse（日圓¥798，約HK$40）

第5位（3.56分）B級：無印良品 敏感肌用ボディソープ 液体タイプ（日圓¥590，約HK$29）

第4位（3.64分）A級：Botanist Botanical Body Soap Foam Moist（日圓¥1100，約HK$55）

第3位（4.07分）A級：Kao Biore The Body（日圓¥691，約HK$34）

第2位（4.24分）A級：Botanical by Muse 清爽保濕橙花柑橘香沐浴露（日圓¥1200，約HK$60）

第1位（4.42分）A級：カインズ 薬用 弱酸性ボディソープ デオドラントタイプ（日圓¥398，約HK$20）

第1名沐浴露有何優點？

在各款產品中，「arau. Foam Body Soap 泡ボディソープ」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款產品讓肌膚感覺清爽，但稀薄的泡沫令人失望。它的清潔力亦較弱，無法徹底去除油脂。

《LDK》測試員指，排名第1位的「カインズ 薬用 弱酸性ボディソープ デオドラントタイプ」和排名第3位「Kao Biore The Body」都獲Best Buy稱號。「Kao Biore The Body」有豐富的泡沫，能有效清潔超過90%肌膚。它含有溫和的清潔成分（例如兩性表面活性劑），並在成分測試中獲得了高分。

排名第1位的「カインズ 薬用 弱酸性ボディソープ デオドラントタイプ」清潔力強勁，無需用力搓洗即可徹底去除多餘油脂。它起泡迅速，洗後肌膚感覺更加滋潤。其活性成分異丙基甲基苯酚，能夠有效防止汗水和體味。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

