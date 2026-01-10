Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

清潔劑推介｜日媒《LDK》評測8款人氣產品 3款獲A級 快速去除不同污垢！

更新時間：09:10 2026-01-10 HKT
發佈時間：09:10 2026-01-10 HKT

多用途清潔劑十分方便，只需一瓶即可處理油脂、水漬和灰塵等各種污垢。日本雜誌《LDK》評測了市面8款多用途清潔劑，包括「友和」、「 CAINZ」及「花王 Quickle」等熱門品牌，並從去除油漬效果、去除皮脂效果和使用感受3方面對比各款產品，當中有3款清潔劑獲A級。

日本《LDK》評測8款多用途清潔劑 3款獲A級 

《LDK》近日公布8款多用途清潔劑的測試結果，其中3大評分標準如下：

  • 去除油漬效果：將清潔劑滴在通風扇的油漬和灰塵污漬上，並比較放置一段時間後的去除效果。
  • 去除皮脂效果：將清潔劑滴在塗有人造皮脂的人造皮革上，以測試其去除率。
  • 使用感受：測試產品的握持舒適度、泡棉擴散性和擦拭便利性。

8款多用途清潔劑名單及評價⬇⬇⬇

LDK評測多用途清潔劑名單：

  • 第8位（2.67分）C級：東邦 ウタマロクリーナー（日圓¥333，約HK$17）
  • 第6名（3.00分）B級：花王 Quickle Homereset 泡クリーナー（日圓¥347，約HK$17）
  • 第6名（3.00分）B級：Saraya Happy Elephant Multi Cleaner（日圓¥546，約HK$27）
  • 第5名（3.33分）B級：レック ストロングオレンジクリーナー（日圓¥1243，約HK$62）
  • 第4名（3.67分）B級：リンレイ ウルトラハードクリーナー 多用途（日圓¥880，約HK$44）
  • 第2名（4.00分）A級：CAINZ 多用途清潔劑（日圓¥498，約HK$25）
  • 第2名（4.00分）A級：リンレイ ウルトラオレンジクリーナー（日圓¥963，約HK$48）
  • 第1名（4.33分）A級：友和 アビリティークリーン（日圓¥511，約HK$25）

第1名多用途清潔劑有何優點？

在各款產品中，「東邦 ウタマロクリーナー」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「東邦 ウタマロクリーナー」幾乎無法去除任何油脂，而且還有一些皮脂污漬殘留。泡沫延展性尚可，但按壓一次產生的泡沫量很少。

《LDK》測試員指，排名第1位的「友和 アビリティークリーン」獲得Best Buy的稱號。《LDK》指，第1位的「友和 アビリティークリーン」每次擦拭都能去除污垢，清潔也變得充滿樂趣。將這款產品噴在抹布上，擦拭污漬，大約擦拭兩下後，污垢就會開始脫落。更令人驚喜的是，泛黃的襯衫也可恢復原有的光澤。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

