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Bob林盛斌大女超低胸豐滿上圍迫爆Mon 林霏兒自封鑽石女孩晒行頭 傳父擁逾10億身家

影視圈
更新時間：19:38 2026-07-24 HKT
發佈時間：19:38 2026-07-24 HKT

TVB金牌司儀林盛斌（Bob）與太太Pearl育有三女一子，一家六口向來幸福美滿。其中剛滿18歲的大女林霏兒（Faye）可謂女大十八變，向來打扮大膽成熟、充滿個人風格的她，近月更成為網民密切關注的焦點人物。近日，林霏兒再度於IG派發震撼「福利」影片，穿上極度性感的裝束盡展豐滿上圍，更配戴上閃爆鑽石頸鍊，行頭十足，瞬間成為網絡熱話！

林霏兒超低胸展現自信

從林霏兒最新上載的影片可見，剛剛踏入18歲的她顏值再度攀升，五官越來越標緻。除了洋溢著18歲應有的青春活力之外，林霏兒舉手投足間更散發出濃烈的女人味，魅力迫人。影片中她身穿一件超低胸剪裁的性感上衣，將其豐滿傲人的身材完全顯露無遺；面對鏡頭，林霏兒表現得十分從容自信，完美駕馭這身大膽前衛的打扮，吸睛度爆燈。

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林霏兒自封Diamond Girl

除了驕人身段，林霏兒身上的配飾同樣是大眾焦點。她在IG上自封為「Diamond girl」，並特意配戴了一條以她名字首字母「F」字形設計的鑽石吊墜頸鍊。這條閃閃生輝的鑽石鍊不僅點綴了她的性感造型，更盡顯了這位「TVB金牌司儀之女」的富貴氣派。

林盛斌被爆擁逾10億身家

林霏兒之所以能有如此富貴的行頭，當然與爸爸林盛斌的吸金能力息息相關。Bob在圈中向來出名是「隱形富豪」，早前更曾被好友陳敏之在節目中大爆他擁有逾10億身家。Bob的財力確實相當驚人，兩年前他已帶領全家搬離原本居住的九龍塘四層獨立屋，遷進同區面積更大的超級豪宅。

林盛斌豪宅曝光

過去，Bob一家也曾分享過在家中打麻雀的溫馨照片，令這座大宅的內部設計隨之曝光。豪宅內部裝修走奢華的歐洲風格，空間感極度闊落；大廳更設有採光度極佳的大型落地玻璃窗，而屋外的大露台更種滿了樹木，環境清幽私隱度極高，絕對是完美的頂級生活享受。如今大女Faye初熟登場即展現出強烈的個人魅力與名媛氣場，相信未來必定會繼續成為網民與傳媒的追訪焦點。

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