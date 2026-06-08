Bob林盛斌大女成人禮變「迷幻派對」  林霏兒收過百支玫瑰  跟年輕俊男互動合照惹熱議

林盛斌（Bob）的長女林霏兒（Faye）正式宣告成年，日前她高調迎接18歲生辰，並在社交平台上大方公開一系列極度搶眼的派對美照，展現與以往截然不同的成熟韻味，徹底撕下昔日的女孩標籤，期間她更收到過百支玫瑰的巨型花束，並轉載一張年輕男士合照，惹來熱烈討論。

林霏兒超性感慶生

林霏兒在派對上換上一襲剪裁大膽的深V高開衩短禮服，衣著風格極度惹火。她不僅大方展露豐滿迷人的曲線與修長美腿，舉手投足間更散發著無與倫比的少女自信與健康魅惑，完美演繹何謂「女大十八變」，氣場完全不輸幕前女星。

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好友灣仔包場為林霏兒慶生

為了慶祝這個極具紀念價值的日子，林霏兒與一大群死黨好友包下位於灣仔的高級場地「pier1929」，舉辦了一場盛大且瘋狂的生日派對。現場特別佈置成極具夜店風格的空間，奪目的霓虹光影交錯，營造出強烈的迷幻視覺效果；場內人聲鼎沸、音樂節奏強勁，一眾好友對這位壽星女絕對是寵愛有加，眾人隨著強烈拍子齊齊瘋狂高呼她的名字。林霏兒更開心得緊擁閏密，並表示：「before any boys, they were here first.（在任何男孩出現之前，她們最先在這裡）」。

林霏兒收過百支玫瑰

在狂歡之中，林霏兒更收到了一份令人艷羨的重磅賀禮，一束體積驚人的漸層巨型花束。這份由過百朵玫瑰精心紮成的巨無霸禮物份量十足，讓她捧在懷裡顯得格外嬌小，更讓她瞬間感受到被滿滿愛意包圍的幸福感。

林霏兒和年輕男士合照惹討論

此外，在眾多派對花絮中，一張林霏兒與某位年輕俊男的同框照格外引人矚目。相中男伴打扮斯文得體，兩人雖然在鏡頭前保持著適度的禮貌距離，但這張單獨合影一經曝光，立刻在網路上掀起熱烈討論，不少網民紛紛八卦猜測這位年輕男士的真實身分。

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