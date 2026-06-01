Bob林盛斌大女18歲生日  林霏兒超性感慶生展自信一面  媽媽疑心痛愛女遭欺凌9字祝福

藝人林盛斌（Bob）的大女林霏兒（Faye）近日迎來18歲生日，早前她因外貌及衣著打扮而無辜遭受網絡欺凌，但這位充滿正能量的星二代，懶理酸民的惡意攻擊，以最自信的姿態，與摯友及家人開心慶祝，迎接成年。

林霏兒性感靚相賀成年

林霏兒早前與妹妹一同出席電影首映禮後，竟成為部分網民的攻擊對象。面對無理的批評，爸爸林盛斌第一時間發文霸氣護女，而林霏兒亦展現出強大心臟，更曾大方分享性感照，以行動回應負評，心態相當正面。

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林霏兒超低胸慶生極富自信

踏入18歲，林霏兒的心情絲毫未受影響。她於社交平台大方分享多張慶生照片，當中可見她與朋友瘋狂慶祝，玩得不亦樂乎，臉上掛著燦爛笑容。其中最矚目的，莫過於她穿上一襲粉紅色超低胸連身裙，手捧花束，在陽光下散發著少女的健康性感與自信美。

林盛斌太太溫馨發文：家永遠都在

大女終於成年，媽媽黃乙頤（Pearl）亦感觸良多。她於IG上載了一張從後擁抱女兒的溫馨合照，並附上一張昔日以相同甫士拍下的舊照作對比，盡顯母女情深。Pearl感性地寫道：「Happy sweet 18，有太多說話，不知從何說起！人生才正要開始，勇敢嘗試，家永遠都在！」字裡行間流露出對女兒的無限愛意與支持，特別是「勇敢嘗試，家永遠都在」的承諾，似乎是心痛女兒早前受到委屈，以此作為她最堅實的後盾，鼓勵她繼續勇敢追夢。

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