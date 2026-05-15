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Bob林盛斌17歲大女遭網暴  林霏兒騷性感T-Back反擊  拍片自比鑽石：不會因批評變樣衰

影視圈
更新時間：18:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-15 HKT

藝人林盛斌（Bob）的17歲大女林霏兒（Faye），早前與妹妹林熹兒一同出席電影首映禮後，無辜因外貌及衣著打扮而遭受網絡欺凌。事件引發廣泛關注，林盛斌更公開霸氣護女，贏得不少家長共鳴。風波過後，林霏兒非但未被擊倒，反而展現出超強的自信心，近日更大方分享性感照，並拍片鼓勵所有女性，勇敢回應負評。

林霏兒性感T-Back現身演唱會

林霏兒近日在社交平台分享與兩名女友人去看演唱會的照片。從照片可見，三位年輕女孩都以性感亮眼的造型登場。林霏兒身穿白色上衣和迷彩短裙，更大膽地將褲頭向下拉，露出粉紅色的T-Back內褲邊，對著鏡頭展露身材曲線，姿態自信又帶點撩人，充滿青春氣息。她與朋友一同擺出可愛甫士，心情似乎完全未受早前的網暴事件影響。

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林霏兒拍片反擊：始終都係咁靚

除了以行動證明自己無懼負評，林霏兒更特意拍攝影片，向所有女性大派「心靈雞湯」。影片中，她以鑽石比喻女性，堅定地表示：「Girl，你係一粒鑽石！」她鼓勵所有女生，即使面對外界的批評，也無損自身的價值和美麗。她說：「你會唔會見到粒鑽石，喺被咁多人批評之後變樣衰？No！It's still so beautiful, it's still so luxurious, it's still so rare!」她續言，女性被批評後「始終都係咁靚」，強調「You are a diamond」，以強大的正能量反擊網絡欺凌。

父親Bob心痛護女

事件源於林霏兒與妹妹獲邀出席電影《穿PRADA的惡魔》首映禮，兩人當時大方得體地接受拍照，但照片曝光後卻引來部分網民的人身攻擊。作為父親的林盛斌坦言看到攻擊言論感到不開心，但他慶幸女兒心態正面。他更公開向網民喊話：「如果大家真係有咩不滿，或者想發洩，可以將火力對準我。因為我係藝人，呢啲係我工作嘅一部分，小朋友係無辜嘅。」Bob強調未來不會因此減少女兒出席公開活動，只要女兒喜歡，就會全力支持及保護她們。

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