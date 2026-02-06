Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最佳司儀」林盛斌傳擁10億身家 豪宅超巨型廚房意外曝光 不如17歲女兒身材矚目？

影視圈
更新時間：11:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-06 HKT

46歲的林盛斌（Bob）身兼主持、司儀、演員等工作，又是娛樂製作公司老闆，瓣數多多吸金力強。近年林盛斌又為多位圈中女星搵對象，成為娛樂圈「金牌媒人」。林盛斌為家人有好生活，一家六口住在九龍塘的豪宅，其17歲大女林霏兒（Faye）近日分享下廚影片，曝光屋企巨型廚房環境。

林盛斌仔女拍片

林盛斌的大女林霏兒穿上吊帶背心，大晒好身材拍片，妹妹及弟弟也有出鏡。見到林霏兒與弟妹整美式鬆餅，廚房貌似以開放式設計，眾人身後有雜物房，雪櫃正常大細，但轉身空間位十足，就算擺放三大箱水果盒都未有阻路。

相關閱讀：林盛斌公司爆「滋擾」風波！瑜伽中心負責人怒斥煩足一年 受害者唔只一個

不少網民錯重點關注林盛斌的三個仔女，大讚感情好：「好羨慕你哋兄弟姊妹之間嘅情」、「大家姐勁好笑，叫佢地拎蛋」。又有人關注林霏兒兩姊妹：「亭亭玉立就真係Faye呢啲」、「身材好美」、「妹妹正好多」等。

林盛斌被爆身家逾10億

林盛斌曾被好友陳敏之爆有逾10億身家，兩年前搬離九龍塘四層獨立屋，遷進同區更大的豪宅。林盛斌一家曾分享在家中打麻雀的照片，曝光豪宅內部設計，裝修非常走歐洲風格，空間闊落，而且有採光極佳的落地窗，屋外還有露台種滿樹木。

相關閱讀：陳庭欣感情隨時有着落？Bob林盛斌真找數介紹筍盤 Toby稱可以識個新朋友：其他嘢冇特別去諗

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
13小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 10:50 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2026-02-05 10:37 HKT
愛潑斯坦案｜驚揭英已故名媛「組建佳麗群組」 暗示多為人妻願拋夫棄子
即時國際
4小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
15小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
23小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
21小時前