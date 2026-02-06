「最佳司儀」林盛斌傳擁10億身家 豪宅超巨型廚房意外曝光 不如17歲女兒身材矚目？
46歲的林盛斌（Bob）身兼主持、司儀、演員等工作，又是娛樂製作公司老闆，瓣數多多吸金力強。近年林盛斌又為多位圈中女星搵對象，成為娛樂圈「金牌媒人」。林盛斌為家人有好生活，一家六口住在九龍塘的豪宅，其17歲大女林霏兒（Faye）近日分享下廚影片，曝光屋企巨型廚房環境。
林盛斌仔女拍片
林盛斌的大女林霏兒穿上吊帶背心，大晒好身材拍片，妹妹及弟弟也有出鏡。見到林霏兒與弟妹整美式鬆餅，廚房貌似以開放式設計，眾人身後有雜物房，雪櫃正常大細，但轉身空間位十足，就算擺放三大箱水果盒都未有阻路。
相關閱讀：林盛斌公司爆「滋擾」風波！瑜伽中心負責人怒斥煩足一年 受害者唔只一個
不少網民錯重點關注林盛斌的三個仔女，大讚感情好：「好羨慕你哋兄弟姊妹之間嘅情」、「大家姐勁好笑，叫佢地拎蛋」。又有人關注林霏兒兩姊妹：「亭亭玉立就真係Faye呢啲」、「身材好美」、「妹妹正好多」等。
林盛斌被爆身家逾10億
林盛斌曾被好友陳敏之爆有逾10億身家，兩年前搬離九龍塘四層獨立屋，遷進同區更大的豪宅。林盛斌一家曾分享在家中打麻雀的照片，曝光豪宅內部設計，裝修非常走歐洲風格，空間闊落，而且有採光極佳的落地窗，屋外還有露台種滿樹木。
相關閱讀：陳庭欣感情隨時有着落？Bob林盛斌真找數介紹筍盤 Toby稱可以識個新朋友：其他嘢冇特別去諗
