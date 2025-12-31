Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感

TVB金牌主持Bob林盛斌家庭美滿，對四位子女愛護有加，其中17歲的大女林霏兒（Faye）近年來越發亭亭玉立，其外貌和打扮亦成爲網民焦點。今日（31日），林霏兒在IG上分享幾張照片，其超齡的成熟性感造型，瞬間引起網民熱議。

林霏兒散發超齡嫵媚感

在其中一張最引人注目的照片中，林霏兒身處一輛的士後座。她身穿一件綴滿幻彩閃片的低胸吊帶裙，外搭一件格紋披肩，但香肩和鎖骨線條依然顯露無遺。她化上精緻濃妝的她，留著一頭深色長髮配上瀏海，眼神帶點迷濛地望向鏡頭，更做出輕咬手指的姿勢，散發出與17歲年齡不符的成熟嫵媚感。

林霏兒展露豐滿好身材

而在另一張色調昏暗的照片中，可見林霏兒與朋友置身於一個燈光閃爍、疑似夜場或派對的環境，她身上的低胸閃片「戰衣」在微光下依然搶眼，展現出豐滿好身材，可見她已完全擺脫昔日的稚氣。此外，照片中亦展示了她當晚配襯的一雙鑲滿珍珠及閃石的白色高跟鞋，整個打扮顯然是經過精心搭配，非常隆重。

林霏兒有不少戀愛經驗

作為備受矚目的星二代，林霏兒的感情生活向來是外界焦點。她曾在16歲時大方承認戀情，更透露當時的男友並非初戀。林霏兒更曾帶男友回家見家長，爸爸林盛斌當時更大讚對方。可惜，這段戀情維持了僅約3個月後，林霏兒在即將迎來17歲生日前夕，於IG上宣布分手，並坦言原因是「唔夾」、「我依家唔係好適合拍拖」，表示目前生活中有更重要的事情需要專注。雖然年紀輕輕，但林霏兒對待感情的態度顯得相當成熟，她曾在訪問中自信地表示，帶前男友見家長並不會感到尷尬。