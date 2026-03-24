「金牌媒人」林盛斌慘成醫生太太公敵 人妻出招防老公被「睇中」 曾撮合胡定欣、朱慧敏嫁醫生

46歲的林盛斌（Bob）在娛樂圈中人緣甚廣，曾因撮合張秀文、朱慧敏、胡定欣等女星覓得如意郎君，被視為娛樂圈「金牌媒人」。但近日林盛斌見到潛力「筍盤」時，詢問醫生：「你係咪單身？」遭到打擊，意外成為醫生界人妻公敵。

林盛斌做媒人本能反應

林盛斌昨晚（23日）在IG上分享趣事，他表示為YouTube頻道《Dr Bob》進行拍攝時，見到其中一位醫生英俊瀟灑，作為「媒人Bob」的本能反應，便是直接詢問對方：「你係咪單身？」沒想到醫生爽快回答：「我結咗婚㗎啦！」

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林盛斌原本想終結話題，沒料到被醫生接下來的一番話而受打擊，醫生解釋因太太特別叮囑「宣示主權」：「我老婆叫我一定要帶（戴）呢隻結婚戒指。」林盛斌好奇下追問原因，獲醫生告知：「因為佢知道我今日會見到你！」令林盛斌無奈表示：「我諗好多醫生老婆，都好驚我。」

林盛斌專揀專業人士

對於被醫生太太有所「防備」，林盛斌並不冤枉，因其媒人偉績的成功例子。早年為風水師陳定幫與油畫導師兼模特兒楊錳霏牽紅線後，近年介紹前港姐張秀文（Sammi）認識金融才俊王大權（Billy），朱慧敏與心臟科醫生陳良貴（Jason）亦是由他撮合，去年胡定欣嫁外科醫生陳健華（Akin）也是林盛斌做媒人。林盛斌最近積極助「甩拖」的陳庭欣搵另一半，更帶對方拜狐仙求姻緣。

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