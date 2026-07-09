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Bob林盛斌大女拍內衣廣告 林霏兒穿Bra Top晒豐滿身材 自信性格獲廣告商青睞？

影視圈
更新時間：15:30 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-09 HKT

TVB金牌司儀林盛斌（Bob）育有三女一子，其中剛滿18歲的大女林霏兒（Faye）向來打扮大膽成熟，充滿個人風格，近月更成為網民討論的焦點人物。雖然年紀輕輕的林霏兒不時要承受部分網民的批評甚至人身攻擊，幸好她擁有一顆強大的心臟，未有受外界評論影響，更曾霸氣表示「外間的批評不會令自己變醜」。而身為廿四孝爸爸的 Bob 亦曾火速護女，呼籲大眾對無辜愛女「高抬貴手」。

林霏兒拍內衣廣告

或許正是這份年輕的自信與無懼世俗眼光的性感打扮，令林霏兒成功獲得內衣品牌廣告商的青睞。近日，林霏兒在 IG上載了一段拍攝性感內衣廣告的花絮影片，尺度十分大膽，從影片中可見為了是次廣告拍攝，林霏兒特別化上了極為精緻的妝容，顏值再創新高。面對鏡頭，她顯得自信滿滿，毫不怯場，舉手投足間都散發著獨特的性感魅力與絕佳狀態。

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林霏兒穿性感Bra Top

在廣告中，林霏兒更換上了多套性感戰衣，完美展現不同面貌。其中一幕，她穿上一件極低胸的粉紅色絲質喱士睡袍，當她湊上前看攝影師相機內的照片時，整個身軀微微向前俯，盡顯令人稱羨的迫爆身材，性感指數爆燈。之後她又換上另一套黑色的性感Bra Top，下半身配搭休閒牛仔褲，不但大騷曲線美，更擺出又跪又坐的誘人甫士，將極致誘惑與青春活力完美結合。

林霏兒自信性格獲廣告商青睞

影片中還特別出現了「過份自信」的字樣，相信是寓意年輕新一代經常被外界標籤為「過份自信」，但對於林霏兒 而言，自信正正是年輕一代最寶貴的本錢。誠如她就此作出的宣言：「我錫我自己，你都可以」，並發文寫道：「embrace every part of yourself（全然擁抱自己）」。這次的廣告不僅是一次大膽的性感嘗試，更是她對外界最有力的一次反擊，完全合乎她敢言、愛自己的個性和人設。

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