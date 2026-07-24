愛·回家之開心速遞｜煞科日全員臨別依依  呂慧儀、湯盈盈爆喊  劉丹忍淚高呼：我愛大家

陪伴觀眾近十年的王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》，日前迎來最後一個廠景拍攝日，正式煞科。當導演喊下最後一聲「Cut」後，攝影廠內既有歡呼與笑聲，亦充斥著離愁別緒的淚水，場面感人。劇中兩位核心演員呂慧儀（飾演熊若水）和湯盈盈（飾演高栢菲）更難掩不捨之情，感性流下真摯的淚水。

呂慧儀多度爆喊

煞科當日，台前幕後齊聚電視城11廠，瞬間變成了熊家與龍家的溫馨大型聚會。其中呂慧儀多度爆喊，首先她因為看到工作人員展示的一張開拍第一天的舊照片，回憶湧上心頭，當場情緒崩潰淚流滿面；而湯盈盈亦被拍到在後台與幕後工作人員相擁而泣，更哽咽說道：「以後冇人搞你哋喇」，流露出與團隊的深厚感情。

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劉丹率大叫「我愛大家」

於這個聚會中，「三太」樊亦敏及「風少」陳浚霆捧出精心準備的煞科蛋糕，眾人歡呼合照，為這個長達近十年的「家」劃上圓滿句點。一眾主力演員在訪問中也進行了真情剖白。「熊家大家長」劉丹率先感性發言，向在場所有人高呼：「我！愛！大！家！」，並寄語：「總之大家記住愛回家，為你遮風擋雨嘅地方就係家。」真情流露引來全場演員回應「愛你」，氣氛溫馨。

呂慧儀攬實劉丹

呂慧儀在平復心情後，帶頭感謝整個團隊，她說：「好難得一套劇裡面每個人都咁愛護大家，咁眾志成城、咁有火去完成近10年嘅劇集。」她特別感謝觀眾、監製、編審以及所有幕後人員，並強調「由第一集第一場外景就同阿爸（丹爺）一齊拍，所以真係好感動同感恩」，說罷更攬實劉丹。

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林淑敏怕自己繼續返11廠

一向搞笑的單立文（飾演熊樹仁）則精闢地道出了《愛·回家》的精神：「呢十年，香港好多高高低低、風風雨雨，但我哋都笑住帶歡樂畀大家，等大家可以開開心心咁食飯。」而「大小姐」林淑敏坦言，為了維持角色的喜感，一直告訴自己劇集還未完結，但煞科終究來臨，她感觸地說：「我驚我唔習慣，我驚我聽日繼續返11廠。」

樊亦敏躲起來偷偷哭泣？

「龍家大家長」羅樂林與「三太」樊亦敏均對角色深入民心感到無比開心。羅樂林笑說：「呢10年人哋連我名都唔記得，淨係記得大龍生，真係好開心。」樊亦敏也分享：「出街啲細路仔都叫我三太，好有成功感。」她半帶玩笑地說，自己稍後會躲起來偷偷哭泣，表達了對這個大家庭的不捨。

