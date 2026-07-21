愛回家之開心速遞丨疑似大結局流出 「大小姐」林淑敏大肚？ 接龍接班人露玄機

《愛回家之開心速遞》即將迎來大結局，引發全城高度關注。TVB節目《東張西望》率先探班並曝光了大結局的拍攝花絮，只見拍攝現場過百演員齊集，人山人海，場面盛大。根據流出的畫面，大結局最關鍵的劇情線索落在「接龍集團」的最終歸屬上。在一場盛大的慶祝典禮中，背景橫額清晰地寫著「力蓮集團開業宏圖大展典禮」，似乎意味著經歷多年的家族權鬥，大小姐龍力蓮最終擊敗各方勢力取得全面勝利，有網民更推測她將家族企業改名為「力蓮集團」。

劇中林淑敏疑似成為接班人

劇中林淑敏飾演的「龍力蓮」，為了慶祝這個歷史性時刻，請來深受觀眾喜愛的「大四喜」，齊齊換上色彩繽紛的彩色Hip Hop裝，在舞台上落力又唱又跳，將全場歡樂氣氛推向最高潮。這一幕百人跳舞的畫面，算是開播以來最多人演員齊集，連姚焯菲客串的「彤彤」，都回歸《愛回家》這個大家庭。

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林淑敏摸肚小動作疑似有喜

除了事業登上頂峰，劇中大小姐的愛情與家庭線更似乎迎來了開花結果的完美時刻。在拍攝期間，「大小姐」林淑敏全程心情大靚，「笑到四萬咁口」滿場飛。更引人發想的是，她在鏡頭前不時做出輕輕掩肚的動作，身旁的丈夫「送水輝」許家傑亦對她呵護備至。這個充滿暗示的肢體語言，令大批粉絲不禁期待這對恩愛夫妻是否終於迎來喜訊，孕育出愛情結晶。若然懷孕消息屬實，龍力蓮無疑將成為全劇的最大贏家。

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