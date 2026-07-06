「大小姐」林淑敏爆《愛回家》結局 接龍爭產感情大起伏 揭於新處境劇有「新角色」？

陪伴觀眾多年的皇牌處境劇《愛．回家之開心速遞》即將步入大結局，劇中靈魂人物之一的「大小姐」林淑敏，近日出席活動接受傳媒訪問時，親自為觀眾預告大結局的震撼走向。她透露劇集雖然臨近尾聲，但製作組依然「開咗條新線」，似乎是希望讓《愛．回家之開心速遞》完結得轟轟烈烈！

「大小姐」林淑敏透露有爭產戲份

「大小姐」向傳媒表示，《愛．回家之開心速遞》結局將會「劇力萬鈞」，她表示：「依家幾乎每日都要開工，因為臨結局開咗條線，好劇力萬鈞嗰啲friend，又有接龍爭產，感情又有起伏」。

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「大小姐」林淑敏有「新角色」？

被問到接檔的全新處境劇《愛．回家之三代同糖》，林淑敏笑言自己在該劇中將會迎來一個「新角色」，那就是每晚8點鐘準時安坐家中收看的「家庭觀眾」。談到《愛．回家之開心速遞》即將成為歷史，她不禁感慨表示，這部拍攝了二千八百集的劇集佔據了她生活很大一部分，自己內心非常希望《愛．回家之開心速遞》能夠永垂不朽，笑言就算觀眾由第一集重新翻看，都能夠看足一年。但同時她亦豁達認為，觀眾絕對有權擁有更多選擇，換個新環境給予觀眾新鮮感與新刺激亦是一件好事。

「大小姐」林淑敏或到加拿大小休

至於卸下「大小姐」身份後的去向，林淑敏坦言暫未收到新工作通知，並預告自己極大可能會迎來一個長假期小休。她隨後感觸透露，去年為了照顧生病的爸爸，一直奔波於多倫多與香港兩地，可惜爸爸最終於今年農曆新年不幸離世。經歷至親離開後，她希望能多花時間照顧年邁的媽媽，因此極可能在完成《愛．回家之開心速遞》的所有工作後，便飛回加拿大陪伴母親，趁媽媽身體仍然健康時多盡孝道。

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《愛回家》被譽為「造星工廠」：