愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》將於2026年7月迎來正式大結局。今日（11日）TVB宣布全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》接捧，落實於8月隆重登場。在《愛回家》飾演靈魂人物龍家大小姐「龍力蓮」的林淑敏飾在今日並未在是次公佈名單之列，她的去向令不少人感到關心。

林淑敏無緣演出未感失望

林淑敏今日以短訊回覆《星島頭條》，對於今次公佈的全女班陣容，她說：「期待呀！我平時都會追佢哋嘅show 睇㗎，我覺得係好有新鮮感同埋出嚟一定有喜感。」談到無得留低演出新處境劇，她說：「我唔會失望，我覺得最緊要係以娛樂觀眾嘅心態行先。我一定會繼續追八點鐘嗰套好好笑嘅處境劇。」

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林淑敏飾並未在是次公佈演出名單之列

今次新劇《三代同糖》由羅永賢（Marco）監製，找來三位「唱得兼Talk得」的女星擔大旗，包括「辣媽」車婉婉、「星夢一姐」吳若希，以及憑綜藝節目《唱錢》人氣急升的甜美女神新人李茵彤（Desta）擔大旗，劇集跳出以往處境劇的傳統框架，「全女班」陣容大玩「女性覺醒」、「世代火花」甚至貼地加入「AI衝擊」等熱門話題，消息公布後，在網上掀起不少迴響，可惜林淑敏飾並未在是次公佈演出名單之列，令不少人大感可惜。被譽為「造星工廠」的《愛回家》多年來捧紅不少演員，當中包括靈魂人物、龍家大小姐「龍力蓮」林淑敏，當日《愛回家》正式迎來大結局，滿懷感觸回顧「龍力蓮」一角，特別點名感謝高層曾勵珍（珍姐）的提攜：「係佢大膽起用我，我之前都係籍籍無名的路人甲。」

林淑敏的人氣超越眾多一線花旦

林淑敏飾演的「大小姐」龍力蓮是接龍集團的老闆「大龍生」龍敢威的長女，雖然巴辣、傲慢，對待下屬口無遮攔，句句攻擊人要害，而且經常篤人魂精，但口硬心軟的龍力蓮私底下也有體貼、感性的一面，對舅父「KC」歐瑞偉和單純、傻更更細佬「Terry」李偉健相當上心，會盡力為他們安排好自己認為最好的一切，與「宋水輝」許家傑的女尊男卑的一段情，感到了不少觀眾，結果成功令林淑敏的人氣超越眾多一線花旦，成功奪得「最佳女配角」並接拍大量廣告。

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《愛回家》被譽為「造星工廠」：