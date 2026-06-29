「大小姐」林淑敏告別《愛回家》 無劇拍憂生計：希望自己身體健康 寄望TVB安排北上掘金

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》即將於7月迎來大結局，劇中靈魂人物「大小姐」林淑敏，卻面臨著事業與生計的雙重考驗。由於林淑敏未獲安排過渡到接檔的新劇《愛回家之三代同糖》，這意味著她即將面臨「無劇拍」的空窗期，日前林淑敏出席活動時罕有地吐露心聲。面對未來收入不穩定，她坦言確實感到憂慮，直言現時未想到如何彌補收入缺口：「突然間停工變咗冇咁穩定，唯有希望自己身體健康，無病無痛，無風無浪，唔好使咁多錢。」

林淑敏憑「大小姐」一角成功入屋

《愛回家》至今播出超過2,800集，早已成為港人生活的一部分。林淑敏憑藉其潑辣卻又帶點可愛的霸氣形象，將「龍力蓮」一角演繹得淋漓盡致，絕對是全劇最受歡迎、最入屋的角色之一。回想當初接拍時，她透露原本只預留了20集的檔期，誰料一演就是9個年頭，這份在演藝圈極為罕見的「鐵飯碗」不僅為她帶來了穩定收入，更讓她贏得了極高的觀眾緣。如今神劇即將落幕，這位在螢幕上呼風喚雨的「大小姐」，在現實中將要回歸平淡做「家庭觀眾」，這種身分與生活節奏的巨大轉變，確實需要時間去適應。

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林淑敏拍結局篇充滿不捨心情

談及劇集的最後拍攝進度，林淑敏透露目前全劇組正處於水深火熱的「結局篇」衝刺階段。由於處境劇一向緊貼社會時事脈搏，劇本往往是「新鮮出爐」，演員們必須在短短幾天內迅速消化並完成拍攝，節奏極度緊湊。面對心血即將畫上句號，林淑敏坦言壓力極大，甚至不敢讓身邊人多問。她苦笑指：「大家最好暫時唔好提，我唔想將嗰種唔捨得、唔開心嘅情緒食咗入去，影響到喜劇嘅演出。」為了讓大小姐的形象在觀眾心中「永垂不朽」，她選擇將萬般不捨暫時深藏心底，專注活在當下演好每一場戲。對於網民一直以來的狂熱支持，甚至提議舉辦「畀大小姐篤雲精」見面會，她大受感動，直言這是她堅持的最大動力。

林淑敏寄望可以北上掘金

至於未來的發展動向，外界十分關注林淑敏會否順應現時演藝圈的熱潮，選擇「北上」發展或開拓大灣區市場。對此目前未有新劇在手的她抱持著隨遇而安的佛系心態，表示一切言之尚早。她坦言自己當然希望有更多發展機會，但受限於合約在身，未能輕易往外闖。她表示：「除非TVB帶我去啦，帶我上前海（大灣區）開拓市場，否則我都唔使諗住。」她幽默地表示，現階段唯有繼續對公司「好啲」，寄望TVB未來能給予更多好資源和演出機會。

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《愛回家》被譽為「造星工廠」：