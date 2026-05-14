愛回家丨林淑敏從「路人甲」變「大小姐」感謝一人 「送水輝」許家傑似過第二個人生

TVB長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》拍攝逾2800集，播出近十年，將迎來大結局，昨日（13日）一眾演員親口證實消息，具體結束日期尚未公佈。劇中的靈魂人物之一「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑因CP感強，多年來深受觀眾喜愛，形象深入民心，二人接受傳媒訪問時吐露心聲，場面感人。林淑敏對於劇集迎來大結局，目前暫未收到劇組的正式通知。回顧「龍力蓮」一角，林淑敏滿懷感觸，更特別點名感謝高層曾勵珍（珍姐）的提攜：「係佢大膽起用我，我之前都係籍籍無名的路人甲。」

林淑敏憶疫情頂硬上拍攝

林淑敏談及近10年的拍攝點滴，直言最難忘的莫過於新冠疫情肆虐的時期。當時全劇組上下堅守崗位，每天提早半小時回廠進行快測，再將結果發送到通訊群組報平安。林淑敏表示：「當時大家都戴住口罩，到正式roll機先除得，全部都一個『口罩印』咁講對白，依家諗番起就想笑。」林淑敏對當時的堅持，全因背後有一份使命感，觀眾無法外出食飯消遣，如果劇組不堅持拍攝，就會少了一份娛樂。

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許家傑見證角色大躍進

至於戲中與「大小姐」林淑敏組成最強CP的「送水輝」許家傑，同樣對劇集依依不捨。許家傑形容參演《愛．回家》就像經歷「第二個人生」，直言一套劇集能有10年歷史是非常犀利的成就，能夠參與其中感覺相當 Amazing。

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許家傑回想起最初僅是客串一集，後來卻憑努力成為常駐，角色亦跟着他成長，從基層送水工人，變身尋寶圖職員，到「好爸bar」老闆，一路攀升至「宋總監」。許家傑感恩地說：「喺裏面真係學咗好多嘢，鍛煉自己嘅演技，所以好開心。」

許家傑承諾奉獻120%熱誠

被問到《愛．回家》完結後有何打算時，許家傑表示演員是其終身職業：「未來係點我都唔知，我仍然會以演員為我嘅終身職業，無論有啲咩挑戰，可能有新嘅劇集，甚至係新嘅處境劇需要我時，我都會盡我120%嘅力去做好佢，就好似第一日做送水輝嗰陣咁，無論個角色係大定細，我都會盡力做好佢。」

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