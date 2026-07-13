《愛回家之開心速遞》即將大結局  大小姐與風少爭做接龍繼承人  竟被一人意外突圍

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》即將迎來大結局，接龍集團的繼承權去向成為網民關注的焦點。本周劇情將講述離家出走的「三太」（樊亦敏飾）迎來大轉變。三太離開龍家後不僅未見落魄，更成功瘦身，並將以一身高貴的紫色露肩晚裝及女皇后冠造型登場，展現出當年的港姐氣質。這個「活得比你好」的狀態令「大龍生」（羅樂林飾）感到不是味兒，更因此開始對身邊的人失去信心，為接下來的家族劇情埋下伏線。

接龍繼承人局勢大變 阿Joe意外突圍

隨著大龍生的心態轉變，接龍集團的內部競爭亦逐漸浮面。經常與大龍生頂撞的「風少」龍璟風（陳浚霆飾）逐漸失去大龍生的信任；「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）則看準時機，積極爭取成為「尋寶圖」的話事人。兩人在爭奪Madam Ceci（林漪娸飾）的「魯泥瓜」獨家代理權上互不相讓，戰況激烈。不過，最終這份合約卻由一直被視為黑馬的「阿Joe」龍舟（何晉樂飾）意外拿下，他成功說服Madam Ceci合作，令接龍繼承人的局勢增添了未知數。

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大小姐與熊尚善做接班人呼聲高

為配合劇情發展，官方日前在網上發布了一系列「接龍集團接班人」的拉票短片，引起不少觀眾討論。目前網上反應以大小姐的呼聲最高，她與老公「送水輝」（許家傑飾）的互動拉票片段在IG獲得過萬讚好。另一邊廂，「熊尚善」（滕麗名飾）以獨特的「利弊分析」評價對手，同樣獲得不少網民留言支持。至於其他候選人亦各有賣點，風少強調男丁的傳統優勢，阿Joe主打創新思維，而「Terry」龍力王（李偉健飾）則保持一貫的單純性格，以退為進地稱讚其他兄弟姊妹。最終接龍集團將由誰接手，有待劇情進一步揭曉。

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