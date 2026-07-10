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《愛回家之三代同糖》8.10正式登場 車婉婉認接棒有壓力 周志康自封「潤滑劑」隨身帶M巾

影視圈
更新時間：17:00 2026-07-10 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-10 HKT

TVB全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》（下文簡稱《三代同糖》）今日（10日）正式公布將於8月10日晚，逢周一至五晚八點翡翠台播映。日前劇集拍攝Opening，劇中主要演員車婉婉、吳若希、李茵彤（Desta）、趙浚承、何依婷、李偉健、侯雋熙（Duncan）、關曜儁、周志康、容天佑、胡敏芝、林沚羿及潘靜文以「彩虹色調」鮮艷造型示人，充滿破格驚喜。

《三代同糖》Opening共有三個主景

今次劇集的靈魂核心，落在車婉婉、吳若希及新人李茵彤（Desta）組成的「三代同糖」組合上，當日三人齊齊以Candy Purple母女裝亮相，畫面相當吸睛。《三代同糖》Opening共有三個主景，分別是吳若希、車婉婉、Desta屋企、吳若希公司，及舅父仔李偉健經營小店，全部真人拍攝配以AI生成的夢幻繽紛場景。

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周志康是公司「潤滑劑」兼女人湯圓

雖然拍攝當日劇集還未正式開工，不過飾演「婆孫」的車婉婉和李茵彤已零隔膜，在鏡頭前大擺親密甫士，盡顯默契。吳若希則先後以黑白女強人造型及Purple Lady造型現身，與劇中「死對頭」趙浚承大擺「史密夫決戰史密妻」Chok甫。何依婷以迷人Pink OL造型亮相，並連番向劇中老闆仔容天佑獻殷勤，相當搞笑。談到首演處境劇，何依婷與容天佑及周志康一起接受《娛樂新聞台》訪問時，笑指由於自覺沒有幽默感、唔識搞笑，故事前做了大量功課：「會不斷諗究竟我角色點樣做先有更多喜感，都諗咗好多唔同嘅方向。」周志康今次飾演何依婷同事及容天佑下屬，他笑指角色是公司「潤滑劑」兼女人湯圓：「我同好多女同事好Friend，Even生理期問題都會傾，我又可能突然之間有衞生巾（借畀佢哋）解我會有（衞生巾）？我叫『何媽』（角色暱稱）嘛，媽媽嚟，好照顧其他女同事，但又有保持距離，係好乖嘅爸爸、先生，同我真人一樣。」

侯雋熙遭勒令要變瘦削

]拍劇經驗近乎白紙的趙浚承，原來首擔大旗即要挑戰「奸角」：「個角色內心有陰暗面，所以反而我係奸嘅。」他續指為了配合「退役男團」設定，遭監製勒令增肌兼要一味夠Chok：「我真人都係退役男團，呢個角色要有信心啲、要Chok。」而劇中飾演趙浚承弟弟的侯雋熙，一聽到趙浚承接指令要增肌，即笑言自己相反被勒令要變番「細隻仔」，並笑謂可將私家蛋白粉借給趙浚承，侯雋熙說：「監製要我瘦啲，咁我都停咗蛋白粉，但Gym照做。」至於劇中主角吳若希大讚劇情極生活化：「原來我哋鬥嘴得嚟都幾好笑喎，好無聊、好雞毛蒜皮，但係好Life囉，人生就係咁，我覺得劇本咩嚟㗎？人生嚟㗎？」車婉婉則搞笑「訴苦」：「到而家都唔知邊個係我老公。」吳若希聞言即接招：「張智霖都OK。」十分搞笑。至於今次接棒演處境劇，車婉婉坦言有一定壓力：「個壓力嚟自因為我覺得有一個使命感，我嘅功能係乜嘢？我到底可以點樣做提供到一個good嘅entertainment可以陪伴大家？我自己覺得呢個係嚟緊半年，自己一個好大嘅使命。」

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