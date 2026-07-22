愛回家丨金城安搶婚重現世紀之吻！與Bonnie復合有望 網民興奮：終於踢走蔥頭

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》已經進入倒數階段，劇集確定將於8月初正式劃下完美句號，近日劇中多對人氣CP瘋狂派糖，紛紛步入大團圓的結局。講到最令劇迷「意難平」的，莫過於「金城安」周嘉洛飾與「 Bonnie」林凱恩這對經典CP最終能否破鏡重圓。

金城安與 Bonnie相隔9年再上演世紀之吻

在今晚（22日）播出的劇集，劇組竟在大結局前夕投下超級震撼彈，金城安將於教堂驚喜上演霸氣搶婚戲碼，更與Bonnie意外上演相隔9年的「世紀之吻」，預告片一出後，粉絲們興奮地瘋狂洗版，有人說：「終於踢走嗰隻蔥頭！」、「佢哋先係一對。」

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金城安Bonnie相隔9年再度上演世紀之吻

今晚播出的 2856 集「真的嫁給你」，「Bonnie」林凱恩不知為何與「牙斬斬」 蔡康年行禮結婚，Bonnie全程神情哀傷兼表現抗拒，就在牙斬斬準備吻向Bonnie一刻，金城安殺到並將 Bonnie拉離牙斬斬，因用力過度意外與「跌入懷中」的Bonnie 演了「安Bon世紀之吻 2.0」。今次「安Bon」是繼2017年12月初吻後，相隔9年再度上演世紀之吻，不少網民紛紛留言狂嗌「安Bon」復合。林凱恩和周嘉洛接受《TVB娛樂新聞台》訪問，問到是甚麼原因促使「安Bon」再度熱吻，林凱恩笑言：「多謝網民同埋支持我哋嘅人啦！」周嘉洛續說：「好得意架，講返個心態變化先，我記得我螢幕初吻係畀咗你（林凱恩）嘅，拍嗰幕時我記得我係好緊張嘅，咁就事隔十年。」林凱恩聞言即反駁：「冇咁多！9年啫，都感激仲有嘉洛哥喺我身邊，嗰種感覺係好戰友，而且大家都有成長。」 再問「安Bon」復合可能性，林凱恩笑言：「我著住呢件婚紗喺度行時，已經有超 過十個人問我『你同邊個結婚呀？』我都反問返佢哋『你覺得呢？』」周嘉洛似有弦外之音謂：「我個人就唔想拆散你同蔥頭嘅，安仔同 Bonnie 個關係都幾好吖，唔一定要長相廝守，可以係互相守護，我覺得呢件事係靚嘅。」

金城安與Bonnie的反差萌互補

「金城安」周嘉洛飾與「 Bonnie」林凱恩這段「安Bon」戀始於 2017年，在島大不打不相識，同年底以一記聖誕「世紀初吻」確立懵懂校園初戀。隨後，金城安與Bonnie的反差萌互補，加上闖關Bonnie爸爸「譚道德」陳榮峻的經典爆笑橋段，令他們成為劇中最受歡迎的 CP。可惜好景不常，在2022年，隨金城安遠赴吳旺達工作，兩人因距離與分歧無奈和平分手，當時曾引爆網民罷看潮，雖然2023年，Bonnie與「蔥頭」展開新戀情，但與金城安默契依舊，Bonnie曾為了幫安仔克服「三色豆恐懼症」，更突破形象化身性感女教師「Miss Tam」，上演「黑絲誘惑」引來一時熱話，足見兩人關係早已超越普通朋友，多年來網民對這對CP」的思念從未減退，紛紛留言：「好掛住安bon」、「安Bon世一」、「終於等到呢一日！安Bon is real！」、「睇預告都睇到眼濕濕，9年啦！求下編劇唔好再虐佢哋！」、「周嘉洛句『互相守護』好有深度，但都係想佢哋一齊返！」、「搶婚呢幕太經典，回憶返哂嚟！」

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