謝賢離世丨網民重溫四哥敢言史 曾被前外母質疑性能力狄波拉護夫 揭結紮原因：我點養？

昨日（20日）《星島頭條》獨家報導「四哥」謝賢離世消息，遺體已進行火化，低調走完人生最後一程。其後謝賢與狄波拉兒子謝霆鋒及謝婷婷證實，爸爸已安詳離世，享年89歲。謝賢活躍於幕前逾70年，一舉一動都是公眾焦點，他除了演藝事業輝煌，風流倜儻的形象與敢作敢為的性格，更讓他的私生活備受關注。他離世後，不少網民翻出他過往的經典訪問，重溫這位「風流浪子」的瀟灑語錄。

謝賢被前外母質疑性能力 狄波拉霸氣護夫

謝賢自粵語片時代起已是一線小生，其後在電視圈的發展同樣成就非凡，近年更憑電影《殺出個黃昏》的精湛演技，歷史性地與兒子謝霆鋒一樣登上金像影帝寶座，成為圈中佳話。謝賢的私生活亦跟他的演藝作品一樣受外界關注，特別是他與第二任妻子狄波拉的婚姻，也一直是傳媒焦點。

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近日有網民重溫他在接受TVB節目《志雲飯局》訪問時，大方分享一件與前外母（狄波拉媽媽）之間的趣事。他憶述，當時前外母曾向狄波拉質疑他的性能力，他覆述外母說話：「你要同謝賢結婚？喂，人哋話謝賢唔得㗎喎！」面對母親的質疑，狄波拉非但沒有退縮，反而霸氣回應，謝賢在節目中引述狄波拉當時的反應：「你知唔知狄波拉點答佢？『佢唔得？你想唔想試吓？』」這段充滿幽默的回應，不僅化解了尷尬，也足見當時夫妻間的信任與情趣。

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謝賢跟足狄波拉「生仔秘方」求子

謝賢曾在TVB節目《最佳男主角》中透露，與狄波拉誕下謝霆鋒和謝婷婷，完全是計劃之內。當年狄波拉問他想不想生孩子，更提出「生仔秘方」，要他連續兩星期每日吃兩打生蠔配一塊12安士的牛扒，務求「一擊即中」。謝賢更大爆連續三日晨早六時被狄波拉叫醒「造人」，直至第三日，他笑言：「痴線，我話『中咗啦』，邊可能連開三日工？你估我係鐵人咩？」但結果狄波拉真的成功懷上謝霆鋒。

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謝賢瞞狄波拉結紮

然而，在擁有一子一女後，謝賢有感責任重大。他憶述自己的父親生了八個孩子，深感養育子女在教育和生活上都是沉重的負擔，「如果叫我生八個仔嚟養，我點養？」考慮到現實，謝賢毅然決定結紮，認為有一對子女已足夠。

最令人驚訝的是，這個決定是他自己一人作出，甚至沒有預先知會當時的太太狄波拉。謝賢在訪問中直認：「我連拉姑（狄波拉）都冇話佢聽。我做完好耐之後先同佢講。」這個先斬後奏的決定，充分反映了謝賢特立獨行、果斷瀟灑的個性，也為他傳奇的一生再添一個令人津津樂道的故事。

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回顧四哥謝賢一生五段戀情？