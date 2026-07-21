獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化

香港影壇巨星，「四哥」謝賢已與世長辭，享年89歲。其子謝霆鋒與女兒謝婷婷共同在社交媒體上發布聲明，證實了此一沉痛消息。《星島頭條》獨家收到消息，謝賢是於7月16日因肺炎離世，昨日早上（20日）以本名「謝家鈺」之名於粉嶺和合石火葬場低調舉行火葬儀式。

謝賢患肺炎於16日離世

四哥晚年行動不便，需以輪椅代步，亦曾傳出中風消息，上周患上肺炎於16日離世，正在內地籌備於7月25至26日演唱會的兒子謝霆鋒，以及身處在加拿大的謝婷婷，已緊急低調返回香港送別父親。

相關閱讀：謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家

謝賢遺體不經殯儀館設靈

入行多年相識滿天下的四哥，為遵從他低調處理身後事的遺願，家人決定以「院出」形式辦理，即遺體不經傳統殯儀館設靈，直接在醫院殮房或告別室，完成簡單儀式後隨即出殯，不舉辦公眾致祭。

家人20日現身和合石

前妻狄波拉、謝霆鋒、謝婷婷，昨天早上現身和合石火葬場，為四哥處理身後事。由離世到火化僅短短數天，家人已極速完成所有儀式，讓四哥最後一程走得安寧。回顧以往，一代巨星黃霑及倪匡離世時亦採取「院出」形式，極為低調地處理身後事。

相關閱讀：謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動