謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動

《星島頭條》今日（20日）收到獨家消息，謝霆鋒的父親「四哥」謝賢已離世，享年89歲。謝賢縱橫演藝圈逾半世紀，除了在銀幕上留下無數經典作品，其感情生活同樣豐富，一生經歷過五段感情，而且與每位前度都保持友好關係，至今仍是津津樂道的佳話。

謝賢嘉玲被視為「金童玉女」

回顧謝賢的情史，其首任圈中對象，是50年代粵語片時期的著名女星嘉玲，二人當年同屬一間電影公司，在銀幕內外都是公認的「金童玉女」。有指謝賢與嘉玲拍拖長達7年，卻因謝賢正值盛年又生性貪玩，而嘉玲則渴望結婚，最終因步伐不一致而分道揚鑣。

謝賢蕭芳芳曾拍拖一年

謝賢在60年代後期，四哥與「七公主」之一的蕭芳芳擦出愛火，但蕭芳芳為人勤奮好學，謝賢卻信奉及時行樂，二人在生活的理念上大相徑庭，為免耽誤蕭芳芳的前程，謝賢選擇主動退出，結束一年多的短暫情緣。

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謝賢不顧反對娶甄珍

謝賢到1974年不顧外界與女方家人的反對，與當年紅透半邊天的台灣女星甄珍在香港秘密註冊結婚。其後有傳因著名導演劉家昌介入導致婚變，最終謝賢與甄珍僅維持未到三年的婚姻，以離婚收場。謝賢與甄珍離婚多年，曾在公開場合重逢，二人仍展現出友好的關係。

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謝賢與甄珍離婚後翌年追求狄波拉，二人拍拖一年，於1979年再婚。狄波拉婚後為謝賢誕下謝霆鋒及謝婷婷，一家四口曾是香港最受矚目的明星家庭。直到1995年謝賢與狄波拉突然宣布離婚，五年後狄波拉改嫁新加坡籍機師「鬍鬚Kong」江耀城。但謝賢與前妻狄波拉及其現任丈夫相處融洽，不時見到三人行開餐，更與一對仔女聚會，堪稱娛樂圈中離婚夫妻的典範。

謝賢傳贈8位數分手費予Coco

謝賢步入晚年曾譜出一段轟動全城的「爺孫戀」，於2005年結識年輕49歲的上海女友Coco，謝賢對Coco寵愛有加，二人經常形影不離，高調相戀長達十多年。及後傳出謝賢有感自己年事已高，不願耽誤女方的青春而選擇分手，當年還有傳謝賢贈予Coco高達2,000萬元分手費，展現極致的紳士風度。

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謝賢一生風流瀟灑，亦貫徹其人生「瀟灑哲學」，昔日曾在節目中爆出金句：「男人可以風流，但不可以下流。」對於男人的魅力，謝賢曾稱取決不在於年齡：「男人最緊要就係瀟灑，英俊同年輕與否都冇乜所謂」、「男人一定要瀟灑，我行路嗰陣，條腰永遠都係直嘅。」並分享數十年來靠體操與節制飲食來保持身形的秘訣。