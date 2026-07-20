謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家

一代紅星「四哥」謝賢今日（20日）離世，享年89歲，《星島頭條》獨家收到消息，正在內地籌備於7月25至26日舉行的《Evolution Nic Live進化演唱會》青島站的兒子謝霆鋒，已緊急低調返回香港，為爸爸謝賢處理後事安排，有指為尊重四哥生前意願，一切低調辦理。而近年與老公及子女定居加拿大的謝婷婷，估計會返香港送別父親。霍汶希（Mani）回覆《星島頭條》：「關於四哥一事，稍後霆鋒會自己公布，多謝關心！」

謝賢近年身形消瘦

四哥謝賢近年深居簡出，健康狀況一直備受外界關注，多次傳出健康亮紅燈，甚至曾謠傳中風及癱瘓，最終四哥謝賢在今年4月曾經現身太平山頂的咖啡店飲咖啡，令謠言不攻自破。當日四哥謝賢身形較以往消瘦，疑似掉落不少牙齒，出入需以輪椅代步，亦見到有枴杖，但仍然星味十足，保持一貫的瀟灑形象。

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謝賢縱橫演藝圈逾70載

謝賢本名謝家鈺，生於1936年，因在家中排行第四，又在TVB經典劇集《千王之王》中飾演「羅四海」，而被稱呼為「四哥」多年。謝賢早在50年代踏足娛樂圈，憑英俊瀟灑的外貌，與風流倜儻的氣質，風靡萬千少女，在50、60年代迅速走紅成為首席小生。

謝賢一生傳奇，其演藝生涯長達逾70年，晚年仍屢創高峰，於2019年獲頒第38屆香港電影金像獎「終身成就獎」，到2022年更憑電影《殺出個黃昏》勇奪第40屆金像獎「最佳男主角」，以85歲之齡成為金像獎史上最年長的影帝。

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謝賢感情生活多姿多彩

謝賢除了在演藝事業上有輝煌成就，其感情生活同樣精彩。謝賢曾與嘉玲、蕭芳芳拍拖，亦曾有過兩段婚姻。首任太太為一代玉女甄珍，二人於1974年結婚，但婚姻僅維持三年便於1977年結束。謝賢於1978年追求狄波拉，翌年結婚，二人育有謝霆鋒及謝婷婷，但謝賢與狄波拉最終在1995年離婚。其後謝賢戀上年齡相差49載的內地女友CoCo，一度共賦同居，於2017年分手，有傳CoCo獲謝賢贈2,000萬元作為分手費，為「忘年戀」畫上句號。

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