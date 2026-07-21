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謝賢離世丨甄珍痛哭告別摯愛永留重要位置 晚年因健康問題未能再見：竟是永別

影視圈
更新時間：11:24 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:24 2026-07-21 HKT

《星島頭條》昨日（20日）獨家收到消息，影壇巨星「四哥」謝賢已離世，享年89歲。兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷亦在社交平台公布爸爸的死訊。其後《星島頭條》再收到獨家消息，謝賢是於7月16日因肺炎離世，昨日早上（20日）以本名「謝家鈺」在醫院出殯後，靈柩移往合石火葬場火化，一代巨星瀟洒告別紅塵。

甄珍盼謝賢一路好走：永留重要位置

謝賢生前曾有過兩段婚姻，首任太太是有「一代玉女」之稱的甄珍，兩人在1974年結婚，惟婚姻僅維持三年便離婚收場，從此不相往來。直到2019年，謝賢和甄珍終於世紀和解，甄珍曾表示謝賢是她一生最愛，人生最後悔是與謝賢離婚。如今最愛離世，甄珍淚崩地說：「他對我那麼好、那麼照顧我，又是我的初戀，一輩子在心中都會把重要位置留給他，盼他一路好走。」

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謝賢甄珍因電影《緹縈》相識相戀

謝賢與甄珍因合作電影《緹縈》相識相戀，在1974年兩人不理會女方家人的反對低調在香港註冊結婚，當時被視為華語影壇最受矚目的銀色夫妻。不過，婚後因分隔港台兩地發展，加上聚少離多，以及彼此對未來規劃不同，加上音樂人劉家昌展開猛烈追求而引發誤會與裂痕，結果謝賢與甄珍於1976年分居，並於1977年正式離婚，婚姻僅維持了短短3年。謝賢曾透露，當年簽字離婚後，自己曾獨自開車到山頂痛哭。與謝賢離婚後，甄珍選擇與劉家昌結婚並育有一子，但這段婚姻最終仍以離婚收場。多年後，甄珍談起這段往事毫不避諱，強調兩人並非因第三者介入而分開，而是年輕氣盛、彼此都不願意先低頭。甄珍更曾透露當年謝賢提出離婚，本意是希望逼她回香港生活，沒想到自己一時賭氣回應「離就離」，最後竟真的走上離婚一途，甚至簽字當天還因走錯註冊處房間，錯過最後一次好好談話的機會，成為她心中多年來最大的遺憾。

謝賢與甄珍離婚後不相往來

謝賢與甄珍離婚後不相往來，直到2019年，甄珍在台灣舉行出道50周年活動，謝賢飛往台北給她驚喜撐場，兩人相隔逾40年再同框，當時謝賢公開表示：「我到現在都還愛著妳，我永遠愛妳。」甄珍當時也感性回應：「他對我的愛，我永遠珍惜。如果人生可以重來，我還是會嫁給謝賢，但可能不會離婚。二人還合唱《月亮代表我的心》，兩人的世紀和解令不少影迷相當感動。其後甄珍曾接受資深媒體人汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》時，再度坦言，自己人生有兩件最後悔的事，「後悔和謝賢離婚，後悔和劉家昌結婚」，並感嘆人生走到這個階段，才學會不再委屈自己。如今最愛離世，甄珍萬般不捨，不過覺得他精采一生，甚麼都經歷過了，未留遺憾，但想不到在2021年見面後，因為他晚年健康欠佳，坐輪椅，而且有些事情也記不太得了，所以未有再相見，沒想到就是永別。

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