Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

謝賢離世丨張柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力讚謝家最好新抱 逾億遺產分配惹揣測

影視圈
更新時間：13:20 2026-07-21 HKT
發佈時間：13:20 2026-07-21 HKT

《星島頭條》昨日（20日）獨家收到消息，影壇巨星「四哥」謝賢已離世，享年89歲。兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷亦在社交平台公布爸爸的死訊。其後《星島頭條》再收到獨家消息，謝賢是於7月16日因肺炎離世，昨日早上（20日）以本名「謝家鈺」在醫院出殯後，靈柩移往合石火葬場火化，一代巨星瀟洒告別紅塵。

謝賢生前疼愛的前新抱張柏芝，當年謝霆鋒與張柏芝離婚，四哥難掩心中遺憾並愧疚地說過：「我覺得自己對不起他們三個。」這句「三個」指的正是張柏芝與兩個孫子，當謝賢離世後，張柏芝將IG轉黑頭像，低調哀悼前老爺，今日更有報道指。張柏芝曾在7月中安排在澳洲留學的大兒子謝振軒（Lucas）返港陪伴家人。

相關閱讀：獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化

謝霆鋒與張柏芝在2006年閃婚，當時謝賢及狄波拉（拉姑）也不知情，狄波拉更非常不滿沒有人通知她而對張柏芝有微言。謝賢亦曾在節目《向世界出發3》中承認此事，並透露了當時謝霆鋒、張柏芝結婚返港之後跟他們見面的情況：「佢呢個老婆真係幾好㗎，當佢哋結完婚返嚟，佢哋係偷偷地結婚㗎嘛，佢哋一落機馬上嚟到我屋企，跪低斟茶俾我飲。拉姑當時接受唔到佢突然間結婚唔話佢知，柏芝當時就捧住杯茶話，喊住對住霆鋒講『霆鋒，老婆可以有好多個，老母只係得一個啫，你同我結咗婚之後，你一定要對奶奶同埋老爺好！』我個心當時係幾咁感動，所以我好錫佢。」當時謝賢曾公開說：「我歡迎柏芝加入我哋謝家呢個大家庭，我更加多謝佢嗱嗱聲同我謝家添咗成員，呢個成員仲有啫啫嘅，絕對嘅老竇size絕對唔會失禮佢老竇，當然俾佢阿爺堅挺啦！」

雖然最後謝霆鋒與張柏芝在2011年離婚收場，但謝賢從未對她口出惡言，反而多次在受訪時公開稱讚張柏芝是好新抱，力挺她對兩個孫子照顧得無微不至，當時曾有傳張柏芝不讓四哥、拉姑見孫仔，不過謝賢反而稱自己想見孫子時，張柏芝並沒有阻攔，反而主動安排見面。今次謝霆鋒與妹妹謝婷婷遵從爸爸遺願以「院出」形式辦理後事，外界仍盼會否舉行追思會等悼念活動，網上有人揣測謝霆鋒的現任女友王菲及前妻張栢芝會否同時出席，甚至有傳謝賢的逾億遺產兩孫仔分9成並由張柏芝擁代管權，餘下一成由謝霆鋒兄妹所分

相關閱讀：謝賢離世｜曾為謝霆鋒離婚感觸落淚  極錫張柏芝自覺對不起前新抱  澄清無不滿王菲

 

最Hit
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
01:08
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
影視圈
13小時前
星島申訴王｜公審好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme補差額
星島申訴王｜瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額
申訴熱話
6小時前
謝賢離世丨網民自爆初中時期曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
謝賢離世丨網民自爆初中時期曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
01:09
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
17小時前
謝賢離世家人低調「院出」火化 霆鋒急返港送別 遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
謝賢離世｜家人低調「院出」火化 生前遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
醫生教室
2小時前
謝賢離世丨甄珍痛哭告別摯愛永留重要位置 晚年因健康問題未能再見：竟是永別
謝賢離世丨甄珍痛哭告別摯愛永留重要位置 晚年因健康問題未能再見：竟是永別
影視圈
2小時前
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光 獲四哥送花舉動暖心 激讚敬業幽默有風度
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光  獲四哥送花舉動暖心  激讚敬業幽默有風度
影視圈
15小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
22小時前
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
影視圈
16小時前
何伯認以摺刀刺傷何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因愛成恨判囚2個月
00:56
何伯認以摺刀刺傷何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因愛成恨判囚2個月
社會
2小時前