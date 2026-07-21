謝賢離世丨張柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力讚謝家最好新抱 逾億遺產分配惹揣測

《星島頭條》昨日（20日）獨家收到消息，影壇巨星「四哥」謝賢已離世，享年89歲。兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷亦在社交平台公布爸爸的死訊。其後《星島頭條》再收到獨家消息，謝賢是於7月16日因肺炎離世，昨日早上（20日）以本名「謝家鈺」在醫院出殯後，靈柩移往合石火葬場火化，一代巨星瀟洒告別紅塵。

謝賢生前疼愛的前新抱張柏芝，當年謝霆鋒與張柏芝離婚，四哥難掩心中遺憾並愧疚地說過：「我覺得自己對不起他們三個。」這句「三個」指的正是張柏芝與兩個孫子，當謝賢離世後，張柏芝將IG轉黑頭像，低調哀悼前老爺，今日更有報道指。張柏芝曾在7月中安排在澳洲留學的大兒子謝振軒（Lucas）返港陪伴家人。

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謝霆鋒與張柏芝在2006年閃婚，當時謝賢及狄波拉（拉姑）也不知情，狄波拉更非常不滿沒有人通知她而對張柏芝有微言。謝賢亦曾在節目《向世界出發3》中承認此事，並透露了當時謝霆鋒、張柏芝結婚返港之後跟他們見面的情況：「佢呢個老婆真係幾好㗎，當佢哋結完婚返嚟，佢哋係偷偷地結婚㗎嘛，佢哋一落機馬上嚟到我屋企，跪低斟茶俾我飲。拉姑當時接受唔到佢突然間結婚唔話佢知，柏芝當時就捧住杯茶話，喊住對住霆鋒講『霆鋒，老婆可以有好多個，老母只係得一個啫，你同我結咗婚之後，你一定要對奶奶同埋老爺好！』我個心當時係幾咁感動，所以我好錫佢。」當時謝賢曾公開說：「我歡迎柏芝加入我哋謝家呢個大家庭，我更加多謝佢嗱嗱聲同我謝家添咗成員，呢個成員仲有啫啫嘅，絕對嘅老竇size絕對唔會失禮佢老竇，當然俾佢阿爺堅挺啦！」

雖然最後謝霆鋒與張柏芝在2011年離婚收場，但謝賢從未對她口出惡言，反而多次在受訪時公開稱讚張柏芝是好新抱，力挺她對兩個孫子照顧得無微不至，當時曾有傳張柏芝不讓四哥、拉姑見孫仔，不過謝賢反而稱自己想見孫子時，張柏芝並沒有阻攔，反而主動安排見面。今次謝霆鋒與妹妹謝婷婷遵從爸爸遺願以「院出」形式辦理後事，外界仍盼會否舉行追思會等悼念活動，網上有人揣測謝霆鋒的現任女友王菲及前妻張栢芝會否同時出席，甚至有傳謝賢的逾億遺產兩孫仔分9成並由張柏芝擁代管權，餘下一成由謝霆鋒兄妹所分

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