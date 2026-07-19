許志安童年照曝光 揭花名「老鼠安」由來 感激陳子聰一言驚醒 罕談白泳褲之謎丨一周星星

入行40年的許志安，為宣傳即將在10月於紅館舉行的《許志安ON STAGE》演唱會，近日接受無綫電視（TVB）娛樂訪談節目《一周星星》主持許文軒專訪。節目今晚播出，，許志安罕有被公開多張絕密童年照，更親自解開花名「老鼠安」由來之謎。

許志安兒時長得像「老鼠」被改花名

節目曝光了多張許志安從嬰兒時期到中學時代的珍貴照片，當中包括他肥嘟嘟、手腳像「米芝蓮」的可愛BB出浴照，以及與家人的溫馨合照。外界一直盛傳「老鼠安」的花名由張衛健、梁漢文等好友所創，但許志安在節目中澄清，原來這個稱號源於自己的中學時代。他憶述：「其實真實嘅答案係我自己講出嚟嘅！因為我讀緊中學嗰陣，學校總會有人起綽號嘛㗎！」他解釋當時因為打波動作敏捷快速，「（同學話我）打波好快，『唧唧唧』竄嚟竄去，好似隻老鼠」，因而得名。後來他將這個舊花名告知圈中好友，大家才開始這樣稱呼他。

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許志安被陳子聰一言驚醒

許志安坦言以前不喜歡「老鼠安」這個花名，他表示：「一直都有點抗拒呢個綽號。」直至有一次，他向好友何超儀的老公陳子聰訴苦，對方卻認為這個名字非常有型。「佢話：『This is good! It's cool, Rat man! You're Rat Hui man!』」許志安笑言：「哦，咁樣又好似幾有型喎！『Rat Hui, Rat Hui』，幾有型！咁我就唔介意，跟住咪叫返。」陳子聰一句話讓他茅塞頓開，從此欣然接受了「老鼠安」這個稱號。

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許志安為老婆鄭秀文答謝會做嘉賓：

許志安重溫與梅艷芳、車婉婉合作點滴

除了分享成長趣事，許志安此行的主要目的是為10月的紅館演唱會宣傳。節目剪輯了他與恩師梅艷芳的多首經典合唱歌，如〈將冰山劈開〉及〈女人之苦〉等，勾起他無限回憶。他感性地剖白與梅艷芳的關係：「同佢傾心靈上面嘅嘢多過實質嘅嘢。」形容二人是超越工作的「亦師亦友」。

此外，車婉婉亦隔空憶述當年合唱〈會過去的〉的契機，形容許志安在歌唱事業上「扶咗佢一把」，許志安則笑言：「呢首歌印證咗我哋友情。」他亦分享了為方力申錄製《好心好報〉Demo及與音樂人雷頌德合作〈世紀末煙花〉的難忘經歷。

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許志安大方回應「白泳褲」傳聞

在「本尊Fact Check」環節中，許志安大方迎戰網民的熱門話題。對於瘋傳多年的「白色泳褲」照片，許志安表示該泳褲並非白色，但避答更多問題，事關他明白大家焦點並非於該泳褲上。另外，他亦談及拍攝〈迷糊、情慾、對象〉MV時被指有生理反應的傳聞。

許志安自爆拍劇曾預告「冧廠」

而在「你問我答」環節，好友胡杏兒重提2006年合作《肥田囍事》的往事。許志安自爆當時因拍攝時間太長，曾因過於疲累而向胡杏兒預告自己將會病倒：「攰到我知道聽日會病，我同杏兒講『我聽日病唔會返』，真係頂唔住。」說畢他隨即笑言不應教人「冧廠」，場面搞笑。

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