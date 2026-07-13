鄭秀文答謝會丨許志安牽手合唱點燃回憶殺：一齊渡過小挫折都係美好 黃子華棟篤笑代平反冇違規 尾場帶淚感恩災難變神蹟

鄭秀文（Sammi）昨晚於啟德主場館舉行最後一場「答謝會」，繼續全力演出。尾場邀得黃子華任嘉賓，子華不單為「答謝會」的意義解話，更自彈自唱二次創作版的《終身美麗》，逗得Sammi哭笑不得，卻又相當感動。

黃子華棟篤笑為Sammi平反

針對有報道指海關就延期一事或會按《商品說明條例》執法，子華在台上幽默解話為Sammi平反，他逐點拆解，表示Sammi因舞台機件事故致演唱會延期，才需舉辦「答謝會」，但他認為「答謝會」等同向觀眾「謝罪」，實屬「戇居」之舉，只因演唱會名為《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》，既有場地、有觀眾、有Sammi、有「咪」，加上首晚Sammi與劉德華已在車上巡遊，香港屬亞洲，已符合所有條件，故「答謝會」本身已是演唱會。強調根據門票描述，完全沒有違反條例，更笑言觀眾應將一半票價擲上台，並呼籲全場答應不會向Sammi「淋紅油」，場面搞笑。

鄭秀文自嘲胸圍升級

尾場答謝會Sammi狀態極佳，毫無保留又唱又跳，忍不住自誇：「怪唔得大家要我增肥，真係『索』咗好多，連個胸都大咗，胸圍都要換。」引來全場歡笑。

鄭秀文帶淚感恩神蹟

來到尾場，Sammi與大家分享感受，坦言這次答謝會需要極大決心和堅持才能成事，感激全公司上下一心，沒有大難臨頭各自飛，反而齊心協力：「最初決定喺啟德開唱時心中忐忑，擔心駕馭唔到，但當最關鍵嘅機關與華麗舞台因事故消失，感覺好似『畀人剝光豬』；然而，呢次經歷卻令我發現全新嘅自己，原來冇華麗包裝，單靠一支咪、一隊樂隊，依然可以撐起全場。」她多謝老闆林建岳不計成本支持，感謝團隊合力解除危機，否則處理不當將成災難。她望見台下觀眾個個笑得「假牙都飛出來」，頓覺一切壓力值得，災難化為開心事，她稱之為「神蹟」，感謝天父賜予信心與能力。當她唱出《上帝早已預備》時，終忍不住流淚，並續說：「公司決定正確，個騷再重要，也唔及每個人嘅安全重要，還好大家有三日免費騷睇。」完場前，Sammi提醒觀眾保留手上門票，留待日後演唱會再使用，亦可選擇退票。

鄭秀文堅持安全至上

受訪時被問及有否考慮折衷方案舉行演唱會？她表示若技術上可行當然會嘗試，但確實趕不及更換部件，強調別小看一顆螺絲或任何零件，機械上大小部件皆舉足輕重。無論多大型的演出，都不及人的安全重要，防患未然下決定停辦，自己同意此安排，縱然失望，但會將安全放首位。此事反而讓她看到公司上下齊心，那股能量溫暖而強大。

鄭秀文盼一年內重開

問及損失金額？Sammi笑言要問老闆，因自己並非投資者。她說：「老闆全力支持，我呢個補償觀眾嘅想法同佢嘅想法完全一致，佢願意喺金錢上付出，我又覺得做三場答謝會好好。」她認為如今三場答謝會效果極佳，感覺如中頭獎。至於事故具體失誤，她仍歸咎於部件問題，技術細節她不懂，相關單位仍在調查中。會否追究？她表示這幾天忙於答謝會，暫未處理。至於演唱會何時重開，她說尚未知道，正盡快查詢啟德檔期，當然越快越好，但太近又不行，期望一年內能成事，若拖到兩年後，則需重新排練。她透露事件未有影響其他工作，休息一天後便飛往外地。

鄭秀文感激劉德華黃子華「兩肋插刀」

對於黃子華在台上棟篤笑式澄清她沒有違反《商品說明條例》，Sammi坦言事前全不知情，連他改編《終身美麗》的歌詞也從未聽過，僅知他會彈結他。被問到子華唱功如何？她笑答：「相當之好，但當然不及我好，一定係我好啲。」她形容子華「兩肋插刀」，兩人緣份甚好，十分投契。她感激黃子華與劉德華，老公許志安也要多謝：「喺孤伶伶嘅答謝會上，佢哋增添咗好多力量與色彩。」她透露子華拍完通宵戲趕來，華仔本來只是應邀觀賞，她即邀請對方一同巡遊。她覺得身邊盡是疼愛自己的人，至於子華呼籲觀眾勿淋紅油，她笑言只是講笑。她發現觀眾普遍接受簡簡單單的音樂會，這讓她開拓了眼界，改變對自身演出的觀感。

鄭秀文許志安合唱回憶湧現

談及第二場老公許志安牽手合唱時兩人深情對望，真情流露，被指兩公婆放閃，Sammi帶點尷尬地說：「自然啦！」被問是否回憶殺湧現，憶起99年紅館演唱會停電時許志安衝上台「救命」，她回應：「呢件事對我有意義，因為呢事件對我來說，唔係容易解決嘅困難，一個小挫折。人生中一齊渡過小挫折，喺記憶中都係美好而重要的。」她指第二場原冇嘉賓，感覺像穿了一個洞，有嘉賓就像多了一份力量。至於日後會否擔任安仔個唱嘉賓？她笑住反問：「又係我！會好厭，我一定會去睇，但觀眾可能想睇新嘢。」被問到安仔有否讚她身形「索」？她含羞答答避談：「唔話你知！」

鄭秀文經理人順利交接

此外，經理人郭啟華是否已退休？Sammi表示，交接已進行一段時間，所有事務已上軌道，他早在去年尾今年初便決定退休，雖身體狀況良好，但年過六十，想享受人生，現在經常去旅行。