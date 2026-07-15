許志安有價有市 紅館騷優先門票兩小時極速售罄 感性告白：高低起伏有樂迷支持係最大動力

許志安（安仔）為慶祝入行40週年，即將於今年10月8日至10日重返紅磡香港體育館，舉行一連三晚《許志安Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》。今早個唱門票優先發售，在樂迷熱烈追捧下，全數優先門票於短短兩小時內被橫掃一空！

許志安向粉絲表達深切謝意

對於演唱會門票極速沽清，安仔得知喜訊後十分感動，並第一時間向一直支持他的樂迷表達深切謝意：「聽到呢個消息真係非常開心同感動，衷心多謝每一位買飛支持我嘅樂迷。呢40年嚟，大家陪我行過高低起伏，你哋嘅支持係我繼續企喺舞台上嘅最大動力。」

安仔強調從未放棄過音樂

回首過去嘅音樂旅程，安仔亦感性地表示，雖然音樂步伐過去有所調整，但他從來無離開過、亦從未放棄過自己最熱愛的音樂。透露這幾年一直努力裝備自己，以迎來紅館再同大家見面。安仔承諾，現時全情投入個唱嘅籌備同排練，務求喺10月的舞台上，以最佳狀態同最動人嘅歌聲回饋樂迷，給大家耳熟能詳嘅「安歌」難忘回憶！錯過了優先訂票的歌迷亦毋須失望，演唱會公開發售門票將於7月24日（星期五）起在城市售票網（URBTIX）正式公開發售。