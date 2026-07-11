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鄭秀文答謝會第二場直擊｜許志安現身做嘉賓 夫妻罕同台掀高潮 Sammi：今晚唔想自己一個人

影視圈
更新時間：20:51 2026-07-11 HKT
發佈時間：20:51 2026-07-11 HKT

樂壇天后鄭秀文（Sammi）因演唱會延期而於啟德主場館補辦的「You & Mi 鄭秀文演唱會2026」答謝會今晚（11日）來到第二場。繼昨晚（10日）首場有天王劉德華霸氣撐場後，今晚的嘉賓陣容再獻極大驚喜——Sammi老公許志安現身擔任嘉賓，夫妻檔罕有同台，瞬間引爆全場熱烈氣氛！

鄭秀文臨時搵老公許志安做嘉賓

鄭秀文（Sammi）與許志安（Andy）合唱了《一步一生》。鄭秀文在演唱時，老公許志安則在一旁溫柔地看著她，兩人手牽手，眼神交流充滿愛意，展現了深厚的夫妻情誼，引起全場尖叫。

演唱結束後，鄭秀文向觀眾透露，邀請許志安上台是臨時的決定：「我今晚唔想自己一個人，於是問公司可唔可以加個嘉賓。」她開玩笑地提到了為此要處理保險等問題，引來現場一陣笑聲。許志安則多次向觀眾鞠躬致意，態度謙遜。整個對話環節輕鬆又不失真誠。隨後二人再演唱《其實你心裡有沒有我》，重現經典合唱情歌。

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