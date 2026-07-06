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許志安演唱會2026丨10月紅館連開三場 門票票價/Klook優先訂票/公開發售日期/歌單懶人包

影視圈
更新時間：22:00 2026-07-06 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-06 HKT

許志安演唱會2026丨相隔11年，許志安（安仔）終於宣布重返紅館舞台，於2026年10月8至10日舉行一連三場《FWD富衛保險呈獻：許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》。這次演唱會更別具意義，是許志安入行40週年的重要音樂里程碑！《星島頭條》為大家整合許志安演唱會2026的門票價格、Klook優先訂票連結、URBTIX公開發售日期及亮點歌單，助你做足準備輕鬆搶飛！

許志安演唱會2026詳情公布。
許志安演唱會2026詳情公布。

🎤 許志安演唱會2026｜演出詳情

配合「回歸音樂初心」的主題，是次演唱會命名為《On Stage》，許志安將以最純粹的音樂態度，為樂迷帶來最難忘的紅館之夜。

  • 演唱會名稱： FWD富衛保險呈獻：許志安 Andy Hui《On Stage》Live in Concert 2026
  • 演出日期： 2026年10月8日至10日（星期四、五、六）共3場
  • 演出地點： 紅磡香港體育館（紅館）
  • 門票票價： HK $1,280/HK $780 / HK $580
  • 主辦單位： 神燈娛樂有限公司（DREAM）

🎫 許志安演唱會2026｜搶飛攻略及購票連結

想第一時間入場支持許志安？務必mark實以下3大重要搶飛日子及平台：

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2. URBTIX 城市售票網 公開發售

  • 網上/電話/應用程式售票： 2026年7月24日開始
  • 實體售票處購票： 2026年7月25日開始加設
  • 購票平台： 城市售票網 URBTIX

3. FWD MAX 會員專享預留門票

✨ 許志安演唱會2026｜3大必看亮點與歌單預測

亮點1：入行40年回歸初心 簡約舞台展現純粹

許志安近月積極備戰，演唱會海報棄用花巧設計，以簡約光影帶出「即使只有一盞光管燈，依然能在舞台發光發亮」的訊息。許志安亦正積極鍛鍊體能，確保以最佳聲線及體態連唱三晚。

亮點2：過千首作品精挑細選 必唱全新派台歌《信天翁》

除了近期獲得各大媒體及樂迷好評的久違新歌《信天翁》外，許志安透露正與導演團隊密集開會，從過千首作品中精心挑選約30首精華曲目。

亮點3：經典「安歌」回憶殺 樂迷瘋狂點唱

宣布開騷後，坊間隨即掀起經典回憶熱潮！許志安坦言收到海量樂迷私訊點歌。預計屆時除了會聽到《唯獨你是不可取替》、《爛泥》、《會過去的》、《昨遲人》、《翻騰》等首本名曲外，許志安亦預告會將部分從未在紅館演唱過、甚至較冷門的 Side Track 重新編曲演繹，保證為樂迷帶來驚喜！

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