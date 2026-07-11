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文頌嫻朝聖鄭秀文答謝會：買一送一抵到爆炸 49歲興奮尖叫少女味十足 凍齡樣貌掀熱議

影視圈
更新時間：17:00 2026-07-11 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-11 HKT

天后鄭秀文（Sammi）因演唱會舞台部件發生故障存在安全隱憂，將三場《You & Mi 演唱會》改為「答謝會」以回饋歌迷，吸引了不少圈中人及歌迷捧場。昨晚（11日），文頌嫻（Annie）亦化身小粉絲現身啟德主場館，並在社交平台IG上分享了現場的熾熱氣氛，其興奮模樣和49歲依然少女味十足的狀態，成為網民熱議焦點。（附鄭秀文答謝會頭場高清照片

文頌嫻觀眾席上呼喚劉德華

從文頌嫻分享的影片可見，她完全沉浸在演唱會的歡樂氣氛中。當晚她身穿簡約的黑色上衣，手持螢光棒，見到劉德華出場時，更在觀眾席上興奮大叫：「華仔！」臉上掛著燦爛的笑容，流露出滿滿的少女心。鏡頭前的她近乎素顏，但皮膚緊緻，神采飛揚，完全看不出已是49歲，凍齡功力令人驚嘆。

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文頌嫻：應該係我哋向你講多謝

影片中亦捕捉了鄭秀文與首場答謝會嘉賓劉德華同台的珍貴畫面，以及鄭秀文在台上的精彩演出。文頌嫻在帖文中激動地表示，這是一場十分有誠意的答謝會，形容感覺像「買一送一抵到爆炸」，更笑言：「應該係我哋向你講多謝」，化身成小粉絲，興奮之情溢於言表。

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鄭秀文答謝會首場高清照片：

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