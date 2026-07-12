鄭秀文答謝會第二場丨許志安世紀同台放閃 重現27年前紅館停電「安仔救命」經典

樂壇天后鄭秀文（Sammi）近日在啟德主場館舉行一連三場答謝會，昨晚（11日）迎來第二場，繼首場邀得劉德華擔任嘉賓後，昨晚由鄭秀文的老公許志安（安仔）驚喜現身，二人手牽手深情合唱《一步一生》，以及經典情歌《其實你心裡有沒有我》，將現場氣氛推至高潮。鄭秀文其間更重提紅館停電，老公許志安飛奔上台護妻一事，甜蜜指數爆棚。

鄭秀文最脆弱時想起許志安

鄭秀文昨晚在台上感性介紹老公，表示原本的演唱會沒有任何嘉賓，邀請許志安做嘉賓，是臨時的決定。鄭秀文坦言近幾天走過來的路非常不容易。鄭秀文又憶述20多年前的紅館演唱會遇上「停電意外」：「我記得有一年喺紅館，開開下演唱會冇晒電嘅時候，我叫救命，第一個諗到你，所以今次好想有呢份力量幫我去渡過。』」

鄭秀文之後又感謝許志安：「多謝你！前幾日，臨時臨急問你可唔可以陪我企喺呢個台？因為今晚第二晚，我好唔想自己一個人。於是我通知公司，可唔可以臨時加個嘉賓？因為原來有好多嘢搞，要買保險，都整得切，幫你買咗保險。」許志安一直甜笑望住鄭秀文給予支持。

相關閱讀：鄭秀文答謝會第二場直擊｜許志安現身做嘉賓 夫妻罕同台掀高潮 Sammi：今晚唔想自己一個人

相關閱讀：鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗

紅館停電許志安衝上台安撫鄭秀文

鄭秀文所指的「停電意外」，於1999年在紅館舉行《Chase Sammi I Concert 99》期間，演唱會進行途中，紅館突然全場漆黑一片，當時在台上極度驚慌的鄭秀文，本能地大嗌「安仔，救命呀！」當時正坐在台下觀眾席的許志安，毫不猶豫地衝上台，將鄭秀文緊緊擁入懷中，成功安撫鄭秀文的惶恐情緒。

相關閱讀：鄭秀文罕晒龐大家族合照提早慶母親節 年邁媽媽輪椅出入富貴Look曝光 獨欠老公許志安？

鄭秀文曾講許志安救命之恩

鄭秀文對此段「救命之恩」，曾在2010年亮相台灣綜藝節目《康熙來了》時一度提起。當時鄭秀文憶述停電意外，是其人生中極度害怕的一刻，因為音響和燈光全熄滅，根本不知道該如何向觀眾交代，笑稱許志安「真的救了我一命」。當時節目主持小S（徐熙娣）笑問如果再遇到突發狀況，還會否嗌「安仔」救命？但因當時二人未復合，鄭秀文一度露出尷尬笑容避談。

相關閱讀：許志安忽然暴瘦身軀超薄 前臂奀如藤條觸目驚心 全面復出不容有失壓力爆煲？