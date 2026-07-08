91歲羅蘭驚爆左耳突發失聰：完全聽唔到嘢 醫生急勸打針補骨 曾跌傷留醫8日依賴拐杖出入

91歲的金像影后羅蘭，近日（6日）在尖沙咀出席新世界娛樂成立記者會時，驚爆自己身體出現突發狀況，左耳突然完全失聰。在活動當天，羅蘭需要依賴拐杖助行，並由外籍傭人寸步不離地貼身照顧。羅蘭剖白近期的健康變化，直言現在年紀大了，記性明顯變差，左耳更是在某天「忽然間聽唔到嘢」。這突如其來的聽力喪失令人擔憂，但醫生解釋這是年紀邁入高齡的自然退化現象。此外醫生亦關注她的骨骼狀況，建議她接受打針治療以「希望補返啲骨」，但羅蘭表示療程需要一段時間觀察，看看身體是否能承受。儘管身體機能下降，羅蘭仍以積極樂觀的心態，面對歲月考驗。

羅蘭曾家中跌倒出入用拐杖

羅蘭除了突發失聰，早前在家中的跌倒意外亦讓人擔心。數月前，她因心急走到客廳聽電話而不慎猛烈跌倒，「成個人撻咗喺廳」，痛得無法自行站立，最終由工人姐姐召喚救護車送院，留醫足足8日進行詳細檢查。雖然目前身體已逐漸好轉，但畢竟年事已高，康復期較漫長，現在出入必須依賴拐杖，她笑言拿著拐杖行路會有安全感，步伐也更小心。同時她的生活習慣亦有巨大改變，因牙齒欠佳及消化力大不如前，日常飲食只能以極度軟爛的食物為主。不過令人欣慰的是，她現在睡眠質素極佳，笑言隨時隨地都能入睡，睡醒一會又想再睡，加上有外傭細心照料，她呼籲大家無須過度擔心。

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羅蘭去年官網除名離巢TVB

羅蘭現時與TVB已結束多年合作關係，去年11月，羅蘭被發現從TVB官網藝員名單中除名，正式離巢。她其後坦言並非自己要求離開，而是電視台沒找她續約。不過豁達的羅蘭對此並未感到不開心，她表示自己早已年屆超齡，因此對不再續約看得很開。這次和平分手標誌著她作為TVB「長青樹」的合約生涯劃上句號，將更多時間留給自己休養生息。

羅蘭坦言未有打算退休

羅蘭從1939年代粵語長片時期出道至今，陪伴無數觀眾成長。即使年過90，她曾強調未有打算退休，原因是醫生曾叮囑，一旦停止工作，腦袋便容易衰退，為保持頭腦靈活，只要身體狀況許可，她堅持繼續拍戲，將一生奉獻給演藝事業。

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