羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休

現年91歲、人稱「羅蘭姐」的羅蘭去年11月被發現已從TVB官方網站的藝員名單中「消失」，惹來外界猜測她是否已低調離巢。羅蘭今晚（26日）在外傭姐姐的攙扶下，到尖沙咀出席電影首映禮，羅蘭手拎柺杖緩緩行進，坐低影相時大派心心。

羅蘭親解與TVB不續約真相

羅蘭被問是否因為身體狀況而沒續約，結束多年賓主關係？羅蘭說：「不是，是他們不找我，係他們不請我工作。（因此不開心？）又無，他們也有政策，聽說不知幾多歲就不用，咁我超過了。他們都有找我傾，不是樂易玲，和我傾的人都說人工好奀，我看看又真係好奀，簽不簽沒所謂啦。」

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羅蘭去年曾在家中「成個人撻咗喺廳」，其後召救護車送院留醫8日，羅蘭憶述意外發生經過因心急到客廳聽電話，結果不慎跌倒，當時痛至無法自己站起來，於是著工人姐姐召救護車送院，醫生治療後開方藥膏給她早晚搽，但始終年紀大，需要較長時間康復。談到跌倒受傷一事，羅蘭坦言身體狀況麻麻，因2個月前跌傷腳，現在康復一點。羅蘭被問可會覺得拍攝辛苦？她表示再拍攝不會怕辛苦，已習慣開工，若康復後也想再開工，因開工時很開心，和團隊好像一家人。羅蘭表示跌倒前曾有工作邀請到馬來西亞，不過因腳傷而去不成，可以將來再去。問可有朋友有否相約見面？老友胡楓可有找她？羅蘭精靈表示，知道胡楓近日開騷好忙，但他沒找我睇騷，可能太忙。不過與胡楓見面、對方有探望她。至於是否拒絕退休？羅蘭稱有工作都不想退，現在家中休息，也會散步及接受物理治療。

羅蘭從1939年代出道演粵語長片至今，陪伴無數觀眾成長，即使已經年過90，仍活躍於幕前，羅蘭曾表未有打算退休，因為醫生曾稱一旦停止工作，腦袋會容易衰退，於是她一直堅持繼續拍戲，一生貢獻演藝事業，成為TVB的「長青樹」及甘草演員代表。羅蘭去年10月出席《金式森林》宣傳活動時，台上台下都要撐住拐杖，步伐蹣跚，更被發現雙腳有一道離奇極深的痕，事後羅蘭姐解釋指，是因為當日她身穿該套為戲服，笑言是因自己的「襪頭箍得太緊」，並非因疾病所致，著大家不用擔心。其後羅蘭又再透露數月前曾在家中跌傷入院，當時心急到客廳聽電話，結果不慎跌倒「成個人撻咗喺廳」，痛至無法自己站起來，於是著工人姐姐召救護車送院，結果羅蘭需要留醫8日做不同身體檢查，她坦言始終年紀大，需要較長時間康復，會行得比較慢要更小心，她更笑言用柺杖行路會有安全感。

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