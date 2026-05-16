91歲羅蘭低調離巢後近況流出定下「最新目標」 曾跌傷入院出入需拐杖輔助 神秘女士悉心照料

現年91歲的金像影后羅蘭，早前被發現已不在TVB官網藝人名單上，引發外界猜測她已低調離巢，結束與電視台多年的合作關係。羅蘭去年曾透露，年初時因心急聽電話，不慎在家中「成個人撻咗喺廳」，因劇痛無法站立，需由工人召救護車送院，最終留醫8日。她坦言因年事已高，康復需時，此後便鮮有公開露面，更缺席了好友胡楓（修哥）的壽宴，一度令網民相當憂心其身體狀況。

羅蘭休養後精神奕奕與張國強溫馨聚會

經過一段時間的休養，羅蘭近期已逐步恢復社交活動，頻頻與圈中好友見面。她先是與胡楓在半島酒店聚餐，近日又與情同母子的張國強及米雪見面。張國強更在抖音分享影片，片中羅蘭精神飽滿，更中氣十足地為影片設下「至少3000人看」的目標，看起來相當精靈。羅蘭與好友們相聚的溫馨畫面，讓關心她的粉絲們都放下心頭大石。

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羅蘭撐拐杖探貓店長展溫柔一面

除了與好友相聚，羅蘭亦被網民捕捉到溫馨的畫面。日前，貓店長「老虎仔」的主人在Threads分享照片，可見羅蘭路過店舖時，特意停下腳步，撐著拐杖、彎下腰溫柔地撫摸貓貓，臉上掛著慈愛的笑容，同行亦有女士在旁照料。照片中的羅蘭行動雖需拐杖輔助，但親切的舉動吸引大量網民讚好，大讚她人美心善，場面溫馨。

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