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胡楓同羅蘭半島飲茶開心相聚 龍婆一句「想見」影帝即搞飯局 契仔同胡楓爭論極搞笑

影視圈
更新時間：15:04 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:04 2026-04-03 HKT

94歲的胡楓，於愚人節在他的《修哥萬花筒》頻道，分享了在半島酒店飲茶的溫馨時光，席間有契仔張家輝和老拍檔羅蘭，同場還有張繼聰，片中張家輝透露即將返內地拍戲，所以趁空檔跟契爺胡楓飲茶，陪伴老前輩聊天敍舊，又表示6月胡楓開演唱會時，他約定張繼聰一起上台唱歌支持，被網民讚他孝順仔。

胡楓在愚人節稱最愛整蠱人

影片一開始，胡楓對著鏡頭風趣地說：「今日是4月1號愚人節，我約了幾個『愚人』過來！」隨即逐一介紹在場好友。他首先介紹了張繼聰，並恭賀他即將在麥花臣場館舉行演唱會。張繼聰謙虛地表示，因為知道胡楓會親臨觀賞，所以壓力甚大，要努力練習，務求讓胡楓看得開心，可見二人感情深厚。

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張家輝北上拍戲前先陪前輩飲茶

鏡頭轉向了被胡楓稱為「最頑皮」的重量級人物，影帝張家輝。原來，這次茶敘的由來，是因為家輝即將要到大陸長時間拍戲，特意在臨行前相約契爺胡楓和羅蘭見面，實在非常有孝心。席間，羅蘭透露，其實自己只是向胡楓表達很想見張家輝，沒想到張家輝便迅速安排了這次聚會。

羅蘭大讚張家輝乖仔

對於誰是真正的主人家，修哥和家輝還開玩笑地「爭論」起來，胡楓笑言是自己約的，張家輝則搭著羅蘭姐的膊頭，笑稱自己才是發起人，讓羅蘭笑道：「你們兩個先爭完！」最後，張家輝解釋因為要離開一段時間，所以才約大家飲茶，羅蘭聽後即溫柔地搭著家輝的手，大讚他：「真是乖乖仔！」畫面充滿治癒感，網民紛紛大讚張家輝是圈中有情有義的巨星。

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