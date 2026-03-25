94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢

有「演藝圈長青樹」之稱的94歲胡楓（修哥）近年經營自家影片頻道「修哥萬花筒」，每集都親身上陣與嘉賓進行訪問，但近日胡楓重返嘉賓路線，為TVB全新網絡節目《電視城內》擔任星級嘉賓，在節目上，胡楓分享從一位無心經營家業的古董店太子爺，如何陰差陽錯踏入演藝圈，成為橫跨電影、電視兩界的殿堂級藝人。

胡楓與李小龍識於微時

胡楓在專訪上亦有談及與已故巨星李小龍深厚淵源，胡楓稱識於微時：「我哋拍戲認識，佢喺美國返嚟會大家一齊吃飯傾偈。」外界有傳胡楓是李小龍的演技指導，不過他否認並笑說：「我點可能教佢演戲？仲要澄清一下我唔識得打功夫，我就算識功夫，都係三腳貓功夫，同李小龍冇得比！以前同佢一齊，佢成日叫我打佢，當我郁手佢就即刻避，所以我冇打過他。」

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胡楓轉戰電視牽線人就是譚炳文

胡楓由1950年拍到1970年拍了超過200部電影，不單產量驚人，而且每部作品皆是口碑、票房兼備。談到當年入行經過，胡楓稱當時見報紙刊登招考男演員的廣告，於是膽粗粗報名參加，幸運地被「大成公司」錄取，從此展開他的演藝之路。胡楓第一部戲就要做男主角並與當紅女星芳艷芬合作：「我開心到不得了，好多人恨都恨唔到，竟然肯同我拍，但唔係我叻，係公司嘅安排，一出道就做男主角梗係開心！」結果第一部電影《男人心》大獲好評，令他的演藝路上信心滿滿。不過到了60年代後期，胡楓由英俊小生轉型為性格演員，可惜遇上粵語長片式微，胡楓開始轉戰電視，原來牽線人就是譚炳文。胡楓加入到電視台後，最初加入《歡樂今宵》：「當時心諗，未試過都好吖，就咁就加入咗EYT。由拍電影做男主角到入電視台拍綜藝節目，人哋問我點適應？我話好易，乜都試下，做之前先睇吓人哋點做，因為我有表演欲，但凡表演我都鍾意。」

胡楓得太太呂詠荷一句說話走出低谷

後來胡楓開始做人家爸爸、爺爺的角色，在沒有做男主角的日子，他坦承曾陷自我懷疑，幸得太太呂詠荷一句說話而豁然開朗：「我太太話：『你既然鍾意做，累積咗咁多年經驗就唔好嘥，你鍾意做就做啦！無所謂㗎！』我就咁樣畀佢一言驚醒，咁我咪做電視，做人爸爸、爺爺做人乜都無所謂，亦唔會覺得冇得做主角係一件好遺憾嘅事，我只係覺得有一個戲畀我做，我就盡力做好佢。」胡楓笑稱電視台的生活忙過不停：「但係我越忙就越開心，喺電視嚟講都搵咗幾多，最重要畀咗我多咗好多朋友、同事，拍粵語片來來去去都係同一班人，但電視台不斷同新導演、新演員合作，無論圈內圈外都令我嘅生活圈子擴闊，電視對我嚟講係非常適合嘅事業。」不少有網民好奇胡楓的身家有多少？胡楓大方說：「我身家有幾多？總之夠飲夠食夠住就ok啦，已經係最好嘅身家，咁就唔會窮！我嘅字典冇退休呢兩個字，我希望能夠做得幾耐得幾耐，有工作人就有活力，有健康，保持開心，所以我唔會退休，除非我自己做唔到，做得就唔想退休！」

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胡楓與是非和緋聞近乎是「絕緣體」

胡楓是圈中出名好好先生，入行至今與是非和緋聞近乎是「絕緣體」，胡楓曾說：「我唔想畀人喺背後講我半句說話，所以人哋嘅是非，我只係聽唔會搭咀，人哋自然都唔會講我是非。」胡楓的感情同樣專一又長情，與「太太」呂詠荷相親相愛半世紀，可惜太太不幸在2016年因病離世，胡楓當然心痛難捨，他亦曾在訪問中提到：「我太太係我一生摯愛。」胡楓亦曾表示整頭家都全靠太太，五名子女都是她照顧：「如果冇佢幫手嘅話，都唔知點算，所以我時時都好想念佢，佢為咗呢頭家都好辛苦。」胡楓又坦言到現在都很想念她：「我至到而家都好掛住佢，每晚我都同佢傾吓偈。」至於近年與羅蘭姐傳緋聞，胡楓說不知從何而來：「都傳咗幾年，到現在仲傳緊，不過唔緊要，93歲（實則是94歲）仲有新聞真係好難得，儘管傳落去！ 聞說係內地傳出嚟嘅，唔緊要，傳下傳下，多啲新聞仲好，有更多人認識胡楓。」